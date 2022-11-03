Кулеба: Нужно перестать делать акцент на Крыме, он не отличается от Донецка и Луганска

Кулеба заявил, что приемлемое окончание войны для Украины – это когда Россия полностью уйдет с территории Украины. На уточняющий вопрос журналиста, включается ли в это понятие Крым, он пояснил, что это такая же территория Украины, как все остальное.

"Я думаю, что мы должны перестать делать акцент на Крыме, потому что Крым ничем не отличается от Донецка или Луганска. Это только часть Украины. Когда журналисты делают акцент на фразе "включая Крым", они создают впечатление, что Крым – это нечто действительно особенное, к чему нужно относиться по-другому. Но так быть не должно, потому что это просто другая часть территории Украины. И как бы ни относилась к этому Россия или любая другая страна, мы не должны влезать в этот нарратив о том, что это особая территория, к которой нужно относиться по-особому", – заявил министр.