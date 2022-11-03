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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Нужно перестать делать акцент на Крыме, он не отличается от Донецка и Луганска

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Дмитрий Кулеба рассказал, какие территории должна деоккупировать Украина
Дмитрий Кулеба рассказал, какие территории должна деоккупировать Украина
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что к Крыму не нужно относиться по-особенному в вопросе деоккупации. Об этом он сказал в интервью испанскому изданию Cadena SER, опубликованном 3 ноября.

Кулеба заявил, что приемлемое окончание войны для Украины – это когда Россия полностью уйдет с территории Украины. На уточняющий вопрос журналиста, включается ли в это понятие Крым, он пояснил, что это такая же территория Украины, как все остальное.

"Я думаю, что мы должны перестать делать акцент на Крыме, потому что Крым ничем не отличается от Донецка или Луганска. Это только часть Украины. Когда журналисты делают акцент на фразе "включая Крым", они создают впечатление, что Крым – это нечто действительно особенное, к чему нужно относиться по-другому. Но так быть не должно, потому что это просто другая часть территории Украины. И как бы ни относилась к этому Россия или любая другая страна, мы не должны влезать в этот нарратив о том, что это особая территория, к которой нужно относиться по-особому", – заявил министр.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Теги: Россия, Крым, аннексия, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, деоккупация
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