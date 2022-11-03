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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российский Красный крест украл имущество украинского с молчаливого согласия Международной федерации – омбудсмен

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Лубинец: Можно сделать вывод, что финансовые взносы России в Международную федерацию обществ Красного креста и Красного полумесяца ценнее чем сами ценности организации
Лубинец: Можно сделать вывод, что финансовые взносы России в Международную федерацию обществ Красного креста и Красного полумесяца ценнее чем сами ценности организации
Фото: Дмитро Лубінець | Dmytro Lubinets / Telegram

Общественная организация "Российский Красный крест" украла имущество украинского Общества Красного креста в оккупированном Крыму с молчаливого согласия Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца.

Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в Telegram 2 ноября. 

"Украинское Общество Красного креста имело на территории Крыма 10 помещений в собственности общей площадью 641 м², а также шесть автомобилей и оргтехнику для работы персонала. Все это имущество было "оккупировано" Российским Красным крестом. Я обратился в Международную федерацию с письмом, в котором прошу объяснить "оккупацию" россиянами имущества Общества Красного креста в Украине и передачу его Российскому Красному кресту на соответствие их принципам", – заявил омбудсмен. 

Лубинец сообщил, что не получил ответа на свой запрос. 

"Можно сделать вывод, что финансовые взносы России в Международную федерацию обществ Красного креста и Красного полумесяца ценнее чем сами ценности организации. Считать ли эти действия Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца признанием законности аннексии Крымского полуострова и знают ли о такой позиции доноры и волонтеры Международного движения Красного Креста со всего мира?" – добавил он. 

Контекст:

Международная федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца – организация, которая является частью международного движения Красного креста и Красного полумесяца. Она координирует работу национальных обществ. Российский Красный крест и Украинское общество Красного креста являются участниками международного движения, которое состоит из 192 обществ. 

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, оккупация, Красный Крест, омбудсмен, война России против Украины, Дмитрий Лубинец, общественная организация
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