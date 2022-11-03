Российский Красный крест украл имущество украинского с молчаливого согласия Международной федерации – омбудсмен

Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в Telegram 2 ноября.
"Украинское Общество Красного креста имело на территории Крыма 10 помещений в собственности общей площадью 641 м², а также шесть автомобилей и оргтехнику для работы персонала. Все это имущество было "оккупировано" Российским Красным крестом. Я обратился в Международную федерацию с письмом, в котором прошу объяснить "оккупацию" россиянами имущества Общества Красного креста в Украине и передачу его Российскому Красному кресту на соответствие их принципам", – заявил омбудсмен.
Лубинец сообщил, что не получил ответа на свой запрос.
"Можно сделать вывод, что финансовые взносы России в Международную федерацию обществ Красного креста и Красного полумесяца ценнее чем сами ценности организации. Считать ли эти действия Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца признанием законности аннексии Крымского полуострова и знают ли о такой позиции доноры и волонтеры Международного движения Красного Креста со всего мира?" – добавил он.
Международная федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца – организация, которая является частью международного движения Красного креста и Красного полумесяца. Она координирует работу национальных обществ. Российский Красный крест и Украинское общество Красного креста являются участниками международного движения, которое состоит из 192 обществ.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.