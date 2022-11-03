Российский Красный крест украл имущество украинского с молчаливого согласия Международной федерации – омбудсмен

Лубинец: Можно сделать вывод, что финансовые взносы России в Международную федерацию обществ Красного креста и Красного полумесяца ценнее чем сами ценности организации Фото: Дмитро Лубінець | Dmytro Lubinets / Telegram

Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в Telegram 2 ноября.

"Украинское Общество Красного креста имело на территории Крыма 10 помещений в собственности общей площадью 641 м², а также шесть автомобилей и оргтехнику для работы персонала. Все это имущество было "оккупировано" Российским Красным крестом. Я обратился в Международную федерацию с письмом, в котором прошу объяснить "оккупацию" россиянами имущества Общества Красного креста в Украине и передачу его Российскому Красному кресту на соответствие их принципам", – заявил омбудсмен.

Лубинец сообщил, что не получил ответа на свой запрос.

"Можно сделать вывод, что финансовые взносы России в Международную федерацию обществ Красного креста и Красного полумесяца ценнее чем сами ценности организации. Считать ли эти действия Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца признанием законности аннексии Крымского полуострова и знают ли о такой позиции доноры и волонтеры Международного движения Красного Креста со всего мира?" – добавил он.