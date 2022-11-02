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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море". Зеленский рассказал, что сделает первым после победы Украины в войне против России

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Зеленский выразил уверенность в победе Украины в войне против России
Зеленский выразил уверенность в победе Украины в войне против России
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью чешскому телевидению, что желает и хочет, чтобы победа Украины в войне против России была уже летом 2023 года.

Видеозапись интервью опубликована 2 ноября в Facebook Зеленского.

Журналист спросил президента, что он сделает первым после победы.

"После победы? Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море (смеется)", – ответил Зеленский.

Представитель СМИ уточнил, когда, по мнению президента, это произойдет.

"Ну не зимой… Что делать на море зимой? – отшутился Зеленский. – Я поеду туда, когда будет теплее".

При этом Зеленский выразил уверенность в победе Украины.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1543988879356375/

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Теги: Россия, Крым, Украина, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, интервью, море, деоккупация
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