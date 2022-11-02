"Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море". Зеленский рассказал, что сделает первым после победы Украины в войне против России

Видеозапись интервью опубликована 2 ноября в Facebook Зеленского.
Журналист спросил президента, что он сделает первым после победы.
"После победы? Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море (смеется)", – ответил Зеленский.
Представитель СМИ уточнил, когда, по мнению президента, это произойдет.
"Ну не зимой… Что делать на море зимой? – отшутился Зеленский. – Я поеду туда, когда будет теплее".
При этом Зеленский выразил уверенность в победе Украины.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.