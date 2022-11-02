"Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море". Зеленский рассказал, что сделает первым после победы Украины в войне против России

Зеленский выразил уверенность в победе Украины в войне против России Фото: president.gov.ua

Видеозапись интервью опубликована 2 ноября в Facebook Зеленского.

Журналист спросил президента, что он сделает первым после победы.

"После победы? Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море (смеется)", – ответил Зеленский.

Представитель СМИ уточнил, когда, по мнению президента, это произойдет.

"Ну не зимой… Что делать на море зимой? – отшутился Зеленский. – Я поеду туда, когда будет теплее".

При этом Зеленский выразил уверенность в победе Украины.