"Реинтегрировать Крым будет нелегко". Зеленский выступил на парламентском саммите Крымской платформы

Украинский президент подчеркнул, что с 2014 года Крым – это единственная часть Европы, в которой де-факто продолжаются чистки по религиозным и этническим признакам.
"Если ты мусульманин, российские оккупанты считают тебя виновным. Если ты кырымлы, российские оккупанты считают тебя виновным. Если у тебя украинский паспорт, российские оккупанты считают тебя виновным. Люди в таких условиях уже девятый год!" – заявил он.
Зеленский призвал помочь Украине изменить ситуацию.
"Реинтегрировать Крым будет нелегко после лет такой оккупации. Но благодаря сотрудничеству мы сможем и это обеспечить. Мы изменим ситуацию – полностью. Потому что российский потенциал агрессии будет уничтожен на корню, когда украинский флаг снова будет на своем законном месте – в городах и селах Крыма", – сказал он.
Зеленский напомнил, что Украина и другие страны стремятся к миру и именно поэтому сотрудничают в разных форматах и на разном уровне.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций. На саммите была принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал Зеленский.
23 августа 2022 года состоялся второй саммит Крымской платформы. В Офисе президента сообщили, что в нем приняли участие около 60 делегаций. В частности, в этом году приобщились лидеры "Большой семерки", представители Африканского континента и стран Латинской Америки.