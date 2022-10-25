"Реинтегрировать Крым будет нелегко". Зеленский выступил на парламентском саммите Крымской платформы

Украинский президент подчеркнул, что с 2014 года Крым – это единственная часть Европы, в которой де-факто продолжаются чистки по религиозным и этническим признакам.

"Если ты мусульманин, российские оккупанты считают тебя виновным. Если ты кырымлы, российские оккупанты считают тебя виновным. Если у тебя украинский паспорт, российские оккупанты считают тебя виновным. Люди в таких условиях уже девятый год!" – заявил он.

Зеленский призвал помочь Украине изменить ситуацию.

"Реинтегрировать Крым будет нелегко после лет такой оккупации. Но благодаря сотрудничеству мы сможем и это обеспечить. Мы изменим ситуацию – полностью. Потому что российский потенциал агрессии будет уничтожен на корню, когда украинский флаг снова будет на своем законном месте – в городах и селах Крыма", – сказал он.

Зеленский напомнил, что Украина и другие страны стремятся к миру и именно поэтому сотрудничают в разных форматах и на разном уровне.