В парламентском саммите Крымской платформы примут участие 56 спикеров – Арахамия

Саммит Крымской платформы поможет представителям парламентов стран мира лучше понять, что происходит в Украине, отметил Арахамия Фото: sluga-narodu.com

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа", народный депутат Давид Арахамия, его цитирует "Интерфакс-Украина".

"Это невероятный результат с точки зрения представительства – 56 спикеров парламентов лично приедут на Крымскую платформу. Мы работаем над тем, чтобы на уровне парламентов закрепить европейское единство вокруг Украины и оказание помощи", – сказал нардеп.

По словам Арахамии, саммит Крымской платформы поможет представителям парламентов стран, которые помогают Украине, лучше понять, что сейчас происходит в стране и с какими вызовами ей приходится бороться.

Ожидается, что в саммите Крымской платформы примут участие около 400 политиков со всего мира, отмечается на сайте Рады. В частности, представители парламентских ассамблей, международных организаций, Европейского парламента, США, Хорватии, Великобритании, Латвии, Эстонии, Литвы, Чехии, Польши, Германии, Турции, Швеции, Канады и Японии.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщал 17 августа, что приглашения принять участие в Крымской платформе будут оправлены спикерам парламентов мира, которые поддерживают Украину, в частности – из стран "Большой двадцатки".