В парламентском саммите Крымской платформы примут участие 56 спикеров – Арахамия

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа", народный депутат Давид Арахамия, его цитирует "Интерфакс-Украина".
"Это невероятный результат с точки зрения представительства – 56 спикеров парламентов лично приедут на Крымскую платформу. Мы работаем над тем, чтобы на уровне парламентов закрепить европейское единство вокруг Украины и оказание помощи", – сказал нардеп.
По словам Арахамии, саммит Крымской платформы поможет представителям парламентов стран, которые помогают Украине, лучше понять, что сейчас происходит в стране и с какими вызовами ей приходится бороться.
Ожидается, что в саммите Крымской платформы примут участие около 400 политиков со всего мира, отмечается на сайте Рады. В частности, представители парламентских ассамблей, международных организаций, Европейского парламента, США, Хорватии, Великобритании, Латвии, Эстонии, Литвы, Чехии, Польши, Германии, Турции, Швеции, Канады и Японии.
Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщал 17 августа, что приглашения принять участие в Крымской платформе будут оправлены спикерам парламентов мира, которые поддерживают Украину, в частности – из стран "Большой двадцатки".
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину и оккупировала часть Херсонской (включая областной центр Херсон), Запорожской, Николаевской, Харьковской областей, а также новые территории Донецкой и Луганской областей (еще часть была захвачена РФ в 2014 году).
Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций. На саммите была принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал Зеленский.
23 августа 2022 года состоялся второй саммит Крымской платформы. В Офисе президента сообщили, что в нем приняли участие около 60 делегаций. В частности, в этом году приобщились лидеры "Большой семерки", представители Африканского континента и стран Латинской Америки.