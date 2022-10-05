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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Более 30 спикеров подтвердили участие в парламентском саммите "Крымской платформы"– Стефанчук

Стефанчук отметил важность участия парламента Бельгии на саммите "Крымской платформы"
Стефанчук отметил важность участия парламента Бельгии на саммите "Крымской платформы"
Фото: Ruslan Stefanchuk / Facebook

Более 30 глав парламентов и руководителей межпарламентских объединений и ассамблей подтвердили свое участие в первом парламентском саммите международной "Крымской платформы".

Об этом 5 октября в Facebook сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Это будет саммит друзей Украины, – отметил он. – Саммит призван активизировать парламентское измерение работы, осуществляемой Украиной совместно с международными партнерами в вопросе деоккупации Крыма. И на примере украинского Крыма мы должны обсудить вопросы глобальной безопасности".

Стефанчук рассказал, что в ходе телефонного разговора с председателем палаты представителей Федерального парламента Королевства Бельгия Элиан Тильо подчеркнул важность участия парламента Бельгии в саммите.

https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid02AK51bWJFaWvK1UCvajZnerKQA8yM8eHTrQRfUqRcc1FxSWMccJ71A4tWiYTkfA5Ul

В начале августа Стефанчук говорил, что на парламентский саммит Крымской платформы, который пройдет в Загребе (Хорватия) 24-25 октября, пригласит спикера Рийгикогу Эстонии Юри Ратаса.

17 августа глава Рады отмечал, что приглашения принять участие в Крымской платформе будут оправлены спикерам парламентов мира, которые поддерживают Украину, в частности – из стран "Большой двадцатки".

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину и оккупировала часть Херсонской (включая областной центр Херсон), Запорожской, Николаевской, Харьковской областей, а также новые территории Донецкой и Луганской областей (еще часть была захвачена РФ в 2014 году).

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций. На саммите была принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал Зеленский.

23 августа 2022 года состоялся второй саммит Крымской платформы. В Офисе президента сообщили, что в нем приняли участие около 60 делегаций. В частности, в этом году приобщились лидеры "Большой семерки", представители Африканского континента и стран Латинской Америки.

Теги: Верховная Рада, Россия, Крым, Украина, Бельгия, парламент, саммит, Руслан Стефанчук, спикер, Крымская платформа, деоккупация
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