Более 30 спикеров подтвердили участие в парламентском саммите "Крымской платформы"– Стефанчук

Об этом 5 октября в Facebook сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Это будет саммит друзей Украины, – отметил он. – Саммит призван активизировать парламентское измерение работы, осуществляемой Украиной совместно с международными партнерами в вопросе деоккупации Крыма. И на примере украинского Крыма мы должны обсудить вопросы глобальной безопасности".

Стефанчук рассказал, что в ходе телефонного разговора с председателем палаты представителей Федерального парламента Королевства Бельгия Элиан Тильо подчеркнул важность участия парламента Бельгии в саммите.

В начале августа Стефанчук говорил, что на парламентский саммит Крымской платформы, который пройдет в Загребе (Хорватия) 24-25 октября, пригласит спикера Рийгикогу Эстонии Юри Ратаса.

17 августа глава Рады отмечал, что приглашения принять участие в Крымской платформе будут оправлены спикерам парламентов мира, которые поддерживают Украину, в частности – из стран "Большой двадцатки".