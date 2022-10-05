Более 30 спикеров подтвердили участие в парламентском саммите "Крымской платформы"– Стефанчук

Об этом 5 октября в Facebook сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
"Это будет саммит друзей Украины, – отметил он. – Саммит призван активизировать парламентское измерение работы, осуществляемой Украиной совместно с международными партнерами в вопросе деоккупации Крыма. И на примере украинского Крыма мы должны обсудить вопросы глобальной безопасности".
Стефанчук рассказал, что в ходе телефонного разговора с председателем палаты представителей Федерального парламента Королевства Бельгия Элиан Тильо подчеркнул важность участия парламента Бельгии в саммите.
В начале августа Стефанчук говорил, что на парламентский саммит Крымской платформы, который пройдет в Загребе (Хорватия) 24-25 октября, пригласит спикера Рийгикогу Эстонии Юри Ратаса.
17 августа глава Рады отмечал, что приглашения принять участие в Крымской платформе будут оправлены спикерам парламентов мира, которые поддерживают Украину, в частности – из стран "Большой двадцатки".
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину и оккупировала часть Херсонской (включая областной центр Херсон), Запорожской, Николаевской, Харьковской областей, а также новые территории Донецкой и Луганской областей (еще часть была захвачена РФ в 2014 году).
Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций. На саммите была принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал Зеленский.
23 августа 2022 года состоялся второй саммит Крымской платформы. В Офисе президента сообщили, что в нем приняли участие около 60 делегаций. В частности, в этом году приобщились лидеры "Большой семерки", представители Африканского континента и стран Латинской Америки.