Чубаров: Национально-территориальная автономия Крыма должна быть закреплена в Конституции Украины

По его словам, в Основном законе страны должна быть зафиксирована четкая формулировка.

"Мы должны внести изменения в Конституцию Украины, где четко определить Крым как автономию, которая создана по национально-территориальному признаку, как форма самоопределения коренного народа Крыма – крымскотатарского", – сказал он.

Чубаров отметил, что уже закрепленный в законодательстве статус необходимо переформатировать, чтобы "наконец определиться с субъектом самоопределения в Крыму, с источником, если хотите, крымской автономии, и этим источником является неотъемлемое право коренного народа этого полуострова на самоопределение в составе независимого Украинского государства".

Глава Меджлиса добавил, что с помощью такого механизма нужно также решать вопрос укрепления "украинскости Украинского государства, части нашей государственной территории и обеспечения прав человека независимо от его этнической или религиозной принадлежности".

В первом парламентском саммите международной Крымской платформы 24–25 октября принимают участие около 400 политиков со всего мира. В частности, представители парламентских ассамблей, международных организаций, Европейского парламента, США, Хорватии, Великобритании, Латвии, Эстонии, Литвы, Чехии, Польши, Германии, Турции, Швеции, Канады и Японии.