Чубаров: Национально-территориальная автономия Крыма должна быть закреплена в Конституции Украины

По его словам, в Основном законе страны должна быть зафиксирована четкая формулировка.
"Мы должны внести изменения в Конституцию Украины, где четко определить Крым как автономию, которая создана по национально-территориальному признаку, как форма самоопределения коренного народа Крыма – крымскотатарского", – сказал он.
Чубаров отметил, что уже закрепленный в законодательстве статус необходимо переформатировать, чтобы "наконец определиться с субъектом самоопределения в Крыму, с источником, если хотите, крымской автономии, и этим источником является неотъемлемое право коренного народа этого полуострова на самоопределение в составе независимого Украинского государства".
Глава Меджлиса добавил, что с помощью такого механизма нужно также решать вопрос укрепления "украинскости Украинского государства, части нашей государственной территории и обеспечения прав человека независимо от его этнической или религиозной принадлежности".
В первом парламентском саммите международной Крымской платформы 24–25 октября принимают участие около 400 политиков со всего мира. В частности, представители парламентских ассамблей, международных организаций, Европейского парламента, США, Хорватии, Великобритании, Латвии, Эстонии, Литвы, Чехии, Польши, Германии, Турции, Швеции, Канады и Японии.
Контекст:
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину и оккупировала часть Херсонской (включая областной центр Херсон), Запорожской, Николаевской, Харьковской областей, а также новые территории Донецкой и Луганской областей (еще часть была захвачена РФ в 2014 году).
Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций. На саммите была принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал Зеленский.
23 августа 2022 года состоялся второй саммит Крымской платформы. В Офисе президента сообщили, что в нем приняли участие около 60 делегаций. В частности, в этом году приобщились лидеры "Большой семерки", представители Африканского континента и стран Латинской Америки.