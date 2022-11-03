Генерал Ходжес рассказал, когда Украина вернет территории, захваченные Россией с февраля

Генерал ответил на вопрос, способна ли украинская армия освободить захваченную Россией территорию. Он рассказал, когда Украина сможет вернуть территории по состоянию на начало полномасштабного вторжения, и когда – оккупированные ранее.
"Я ожидаю, что это произойдет к лету будущего года – украинские силы освободят Крым. Но еще до этого, к концу нынешнего года, они отбросят российскую армию к линии на февраль, а потом начнут рассматривать следующие шаги, которые нужно предпринять Украине, чтобы быть готовой освободить Крым", – сказал он.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Под временной российской оккупацией находится часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей, а также большие части Донецкой, Луганской областей и Автономная Республика Крым (с 2014 года).
В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, в настоящее время идет деоккупация юга и востока.