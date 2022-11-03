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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генерал Ходжес рассказал, когда Украина вернет территории, захваченные Россией с февраля

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Бен Ходжес оценил шансы ВСУ деоккупировать всю территорию Украины
Бен Ходжес оценил шансы ВСУ деоккупировать всю территорию Украины
Фото: EPA

Украина по итогам войны с Россией восстановит суверенитет над всей своей территорией, которая включает и Крым. Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью "Голосу Америки", опубликованному 3 октября.

Генерал ответил на вопрос, способна ли украинская армия освободить захваченную Россией территорию. Он рассказал, когда Украина сможет вернуть территории по состоянию на начало полномасштабного вторжения, и когда – оккупированные ранее.

"Я ожидаю, что это произойдет к лету будущего года – украинские силы освободят Крым. Но еще до этого, к концу нынешнего года, они отбросят российскую армию к линии на февраль, а потом начнут рассматривать следующие шаги, которые нужно предпринять Украине, чтобы быть готовой освободить Крым", – сказал он.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Под временной российской оккупацией находится часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей, а также большие части Донецкой, Луганской областей и Автономная Республика Крым (с 2014 года).

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, в настоящее время идет деоккупация юга и востока.

Теги: Крым, Бен Ходжес, война России против Украины, деоккупация
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