"Люди доброй воли". Кулеба прокомментировал атаку на корабли в Севастополе

Кулеба заявил, что, несмотря на заявления России, Украина никогда не использовала и не планирует использовать в военных целях зерновой коридор в Черном море, предназначенный для вывоза украинской агропродукции.
Журналист задал вопрос: "Если это не вы, то кто стоит за атаками морских беспилотников, которые осуждает Россия?"
"Люди доброй воли", – ответил Кулеба.
29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям.
После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".