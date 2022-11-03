ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Люди доброй воли". Кулеба прокомментировал атаку на корабли в Севастополе

Кулеба ответил, кто атаковал корабли РФ в Севастополе
Кулеба ответил, кто атаковал корабли РФ в Севастополе
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил, кто атаковал российские корабли в оккупированном Крыму. Об этом он сказал интервью испанскому изданию Cadena SER, опубликованном 3 ноября.

Кулеба заявил, что, несмотря на заявления России, Украина никогда не использовала и не планирует использовать в военных целях зерновой коридор в Черном море, предназначенный для вывоза украинской агропродукции.

Журналист задал вопрос: "Если это не вы, то кто стоит за атаками морских беспилотников, которые осуждает Россия?"

"Люди доброй воли", – ответил Кулеба.

Контекст:

29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям.

После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Теги: Крым, Севастополь, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, корабли
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Крутышка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко снялась в шортах
"Крутышка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко снялась в шортах
"И пальто, и модель супер, особенно грудь пышная". В сети обсуждают Мейхер, которая покружилась перед камерой
"И пальто, и модель супер, особенно грудь пышная". В сети обсуждают Мейхер, которая покружилась перед камерой
"Если бы их не было, мне было бы сложнее переживать эту войну". Вакарчук рассказал о своих маленьких детях – сыне Иване и дочери Соломии
"Если бы их не было, мне было бы сложнее переживать эту войну". Вакарчук рассказал о своих маленьких детях – сыне Иване и дочери Соломии
"Решил сходить посмотреть, нет ли в Европе голода". Невзоров в супермаркете посмеялся над ложью российских СМИ
"Решил сходить посмотреть, нет ли в Европе голода". Невзоров в супермаркете посмеялся над ложью российских СМИ
Хайек показала алтарь, посвященный Дню мертвых, который установила дома
Хайек показала алтарь, посвященный Дню мертвых, который установила дома
В маске Путина и с ножом, в венке и с желто-голубым флагом. Немецкий дизайнер ежедневно публикует посты против российской агрессии
В маске Путина и с ножом, в венке и с желто-голубым флагом. Немецкий дизайнер ежедневно публикует посты против российской агрессии
Свитолина сняла для TikTok первый ролик с участием новорожденной дочери. Видео
Свитолина сняла для TikTok первый ролик с участием новорожденной дочери. Видео
Скончался 65-летний ведущий и поэт Охримович
Скончался 65-летний ведущий и поэт Охримович
33-летняя Мишина высказалась об отношениях, в которых мужчина старше на 30 лет
33-летняя Мишина высказалась об отношениях, в которых мужчина старше на 30 лет
Печенье в виде конвертов с яблочной начинкой. Рецепт песочного теста без сахара и яиц
Печенье в виде конвертов с яблочной начинкой. Рецепт песочного теста без сахара и яиц
"Роковая красавица". 25-летняя Кунаки снялась в платье из просвечивающей ткани
"Роковая красавица". 25-летняя Кунаки снялась в платье из просвечивающей ткани
"Плохая девочка". 64-летняя Мадонна сделала селфи, прикрыв грудь волосами
"Плохая девочка". 64-летняя Мадонна сделала селфи, прикрыв грудь волосами
"Мисс Аргентина" женилась на "Мисс Пуэрто-Рико"
"Мисс Аргентина" женилась на "Мисс Пуэрто-Рико"
"Я детстве не разговаривал. Меня даже лечила "бабка". 49-летний Данилко рассказал, как в 15 лет избавился от заикания
"Я детстве не разговаривал. Меня даже лечила "бабка". 49-летний Данилко рассказал, как в 15 лет избавился от заикания
"Изменилось ощущение и восприятие". Жадан рассказал, как отреагировал на звуки прилета
"Изменилось ощущение и восприятие". Жадан рассказал, как отреагировал на звуки прилета
38-летняя жена 62-летнего Тигипко стоя на коленях, засветила интерьер своего дома. Видео
38-летняя жена 62-летнего Тигипко стоя на коленях, засветила интерьер своего дома. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона (118128)
2
"С того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения". Кондратюк рассказал, из-за чего поссорился с Марченко (117570)
3
"Очень очаровательный ребенок", "Какой симпатюля". 41-летний Ким показал нового члена семьи. Видео (91327)
4
"Попалась падлюка сепаратическая мне". Тина Кароль рассказала, как опоздала на самолет (82033)
5
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова (77057)
6
Пропагандист Соловьев набросился на Ефросинину и ее семью. Маша резко ответила (52484)
7
"Самый горячий червяк". 49-летняя Клум показала тело без одежды, сняв свой эпатажный костюм (40986)
8
Бойфренд Grosu, российский актер Полянский вернулся в Москву. Он засветился в компании режиссера, поддерживающего Путина. Фото (37923)
 
 
 
 