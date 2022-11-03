"Люди доброй воли". Кулеба прокомментировал атаку на корабли в Севастополе

Кулеба заявил, что, несмотря на заявления России, Украина никогда не использовала и не планирует использовать в военных целях зерновой коридор в Черном море, предназначенный для вывоза украинской агропродукции.

Журналист задал вопрос: "Если это не вы, то кто стоит за атаками морских беспилотников, которые осуждает Россия?"

"Люди доброй воли", – ответил Кулеба.