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Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию вокруг поставок зерна из морских портов Украины

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Эрдоган в беседе с Путиным выразил уверенность в формировании атмосферы сотрудничества по урегулированию вопроса поставок зерна
Эрдоган в беседе с Путиным выразил уверенность в формировании атмосферы сотрудничества по урегулированию вопроса поставок зерна
Фото: EPA

Президент Турции Реджеп Эрдоган 1 ноября провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом написало "Анадолу" со ссылкой на управление по связям с общественностью президента Турции.

Отмечается, что стороны среди прочего обсудили войну, которую 24 февраля против Украины начала Россия.

В ходе беседы Эрдоган заявил, что Турция продолжает предпринимать необходимые инициативы со всеми сторонами для "урегулирования проблем, связанных с выполнением Стамбульского соглашения по поставкам зерна", говорится в сообщении.

Указывается, что Эрдоган выразил уверенность в формировании атмосферы сотрудничества по урегулированию вопроса поставок зерна. Конструктивный подход к теме зернового кризиса окажет стимулирующее воздействие на стороны в вопросе возвращения к переговорам, считает президент Турции.

Контекст:

29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за якобы "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал жесткой международной реакции на это. Он также подчеркнул, что Россия начала блокировать действие черноморской "зерновой инициативы" и морского экспорта из Украины еще в сентябре. США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.

31 октября в ООН заявили, что "зерновое соглашение" остается в силе, так как Россия не сообщила о выходе из него.

Из украинских портов Одесса, Черноморск и Пивденный 31 октября вышли 12 судов с 354,5 тыс. тонн агропродукции. В ООН на этот день анонсировали проход по "зерновому коридору" 16 судов.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, переговоры, экспорт, Стамбул, президент, корабли, судоходство, соглашение, зерно
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