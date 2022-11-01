Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию вокруг поставок зерна из морских портов Украины

Эрдоган в беседе с Путиным выразил уверенность в формировании атмосферы сотрудничества по урегулированию вопроса поставок зерна Фото: EPA

Об этом написало "Анадолу" со ссылкой на управление по связям с общественностью президента Турции.

Отмечается, что стороны среди прочего обсудили войну, которую 24 февраля против Украины начала Россия.

В ходе беседы Эрдоган заявил, что Турция продолжает предпринимать необходимые инициативы со всеми сторонами для "урегулирования проблем, связанных с выполнением Стамбульского соглашения по поставкам зерна", говорится в сообщении.

Указывается, что Эрдоган выразил уверенность в формировании атмосферы сотрудничества по урегулированию вопроса поставок зерна. Конструктивный подход к теме зернового кризиса окажет стимулирующее воздействие на стороны в вопросе возвращения к переговорам, считает президент Турции.