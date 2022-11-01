Госдеп: у России нет "не оторванных от реальности" оправданий для выхода из "зернового соглашения"

По его словам, любое действие России, направленное на срыв критически важного экспорта зерна, по сути было бы заявлением о том, что Кремлю все равно, будут ли люди во всем мире платить больше за еду или голодать.

"Мы видели, как Россия участвует в том, что кажется коллективным наказанием для народа Украины за войну, которую начала сама Россия. Но приостановка Москвой "зерновой инициативы" была бы равносильна коллективному наказанию для остального мира, особенно для стран с низким и средним уровнем дохода, которые так отчаянно нуждаются в продовольствии", – заявил Прайс.

В Госдепе США считают, что у российских властей нет "не оторванных от реальности" оправданий для того, чтобы нарушить достигнутые с ООН и Турцией договоренности, которые позволили провести более 400 рейсов и вывезти около 9,5 млн тонн зерна и других продуктов питания из украинских портов. При этом две трети из них (66%) были отправлены в развивающиеся страны, а 19% – в беднейшие.

"Какие бы аргументы ни выдвигали россияне, они не учитывают, что это заблокирует доставку зерна в страны по всему миру, которые в нем отчаянно нуждаются. Вы можете послушать, как Россия оправдывает действия, предпринимаемые ею на протяжении всей этой войны. Во многих случаях они полностью лишены фактов и все более оторваны от реальности", – отметил Прайс.