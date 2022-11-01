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Госдеп: у России нет "не оторванных от реальности" оправданий для выхода из "зернового соглашения"

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Прайс: Приостановка Москвой "зерновой инициативы" равносильна коллективному наказанию для всего мира
Прайс: Приостановка Москвой "зерновой инициативы" равносильна коллективному наказанию для всего мира
Фото: statedeptspox / Instagram

США призвали Россию вернуться к соблюдению условий договора о безопасном экспорте в Черном море и остановить "коллективное наказание всего мира". Об этом представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил на брифинге 31 октября, текст выступления опубликован на сайте ведомства.

По его словам, любое действие России, направленное на срыв критически важного экспорта зерна, по сути было бы заявлением о том, что Кремлю все равно, будут ли люди во всем мире платить больше за еду или голодать.

"Мы видели, как Россия участвует в том, что кажется коллективным наказанием для народа Украины за войну, которую начала сама Россия. Но приостановка Москвой "зерновой инициативы" была бы равносильна коллективному наказанию для остального мира, особенно для стран с низким и средним уровнем дохода, которые так отчаянно нуждаются в продовольствии", – заявил Прайс.

В Госдепе США считают, что у российских властей нет "не оторванных от реальности" оправданий для того, чтобы нарушить достигнутые с ООН и Турцией договоренности, которые позволили провести более 400 рейсов и вывезти около 9,5 млн тонн зерна и других продуктов питания из украинских портов. При этом две трети из них (66%) были отправлены в развивающиеся страны, а 19% – в беднейшие.

"Какие бы аргументы ни выдвигали россияне, они не учитывают, что это заблокирует доставку зерна в страны по всему миру, которые в нем отчаянно нуждаются. Вы можете послушать, как Россия оправдывает действия, предпринимаемые ею на протяжении всей этой войны. Во многих случаях они полностью лишены фактов и все более оторваны от реальности", – отметил Прайс.

Контекст:

29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за якобы "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Зеленский потребовал жесткой международной реакции на это. Он также подчеркнул, что Россия начала блокировать действие черноморской "зерновой инициативы" и морского экспорта из Украины еще в сентябре. США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.

31 октября в ООН заявили, что "зерновое соглашение" остается в силе, так как Россия не сообщила о выходе из него.

Из украинских портов Одесса, Черноморск и Пивденный 31 октября вышли 12 судов с 354,5 тыс. тонн агропродукции. В ООН на этот день анонсировали проход по "зерновому коридору" 16 судов.

Теги: Турция, ООН, Черное море, Госдепартамент США, экспорт, война России против Украины, судоходство, Нед Прайс, зерно
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