Госдеп: у России нет "не оторванных от реальности" оправданий для выхода из "зернового соглашения"

По его словам, любое действие России, направленное на срыв критически важного экспорта зерна, по сути было бы заявлением о том, что Кремлю все равно, будут ли люди во всем мире платить больше за еду или голодать.
"Мы видели, как Россия участвует в том, что кажется коллективным наказанием для народа Украины за войну, которую начала сама Россия. Но приостановка Москвой "зерновой инициативы" была бы равносильна коллективному наказанию для остального мира, особенно для стран с низким и средним уровнем дохода, которые так отчаянно нуждаются в продовольствии", – заявил Прайс.
В Госдепе США считают, что у российских властей нет "не оторванных от реальности" оправданий для того, чтобы нарушить достигнутые с ООН и Турцией договоренности, которые позволили провести более 400 рейсов и вывезти около 9,5 млн тонн зерна и других продуктов питания из украинских портов. При этом две трети из них (66%) были отправлены в развивающиеся страны, а 19% – в беднейшие.
"Какие бы аргументы ни выдвигали россияне, они не учитывают, что это заблокирует доставку зерна в страны по всему миру, которые в нем отчаянно нуждаются. Вы можете послушать, как Россия оправдывает действия, предпринимаемые ею на протяжении всей этой войны. Во многих случаях они полностью лишены фактов и все более оторваны от реальности", – отметил Прайс.
29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за якобы "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".
Зеленский потребовал жесткой международной реакции на это. Он также подчеркнул, что Россия начала блокировать действие черноморской "зерновой инициативы" и морского экспорта из Украины еще в сентябре. США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.
31 октября в ООН заявили, что "зерновое соглашение" остается в силе, так как Россия не сообщила о выходе из него.
Из украинских портов Одесса, Черноморск и Пивденный 31 октября вышли 12 судов с 354,5 тыс. тонн агропродукции. В ООН на этот день анонсировали проход по "зерновому коридору" 16 судов.