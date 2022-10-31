В ООН заявили, что "зерновое соглашение" остается в силе, поскольку Россия из него не вышла

"Мы твердо придерживаемся мнения, что Черноморская зерновая инициатива остается в силе, несмотря на приостановление участия в ней России. Россия не прекратила действие "зернового соглашения" и не вышла из него. Они заявили, что приостановили участие в нем на неопределенный срок", – сказал Гриффитс.
Он отметил, что после заявления России инициатива действует.
"Мы продолжаем через эту инициативу направлять суда вместе с Турцией, где это возможно, и с Украиной – проверять эти суда", – подчеркнул замгенсека организации.
По его словам, ООН "как посредник продолжает взаимодействовать с российской стороной, чтобы решить поднятые ею вопросы".
"Чем быстрее мы можем полностью восстановить участие России, тем лучше", – считает Гриффитс.
29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".
Из украинских портов Одесса, Черноморск и Пивденный 31 октября вышли 12 судов с 354,5 тыс. тонн агропродукции. В ООН на этот день анонсировали проход по "зерновому коридору" 16 судов.