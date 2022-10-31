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В ООН заявили, что "зерновое соглашение" остается в силе, поскольку Россия из него не вышла

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После заявления России зерновая инициатива все еще действует, отметил замгенсека ООН
После заявления России зерновая инициатива все еще действует, отметил замгенсека ООН
Фото: ЕРА

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил 31 октября на брифинге в Нью-Йорке, что заявления России о ее приостановке участия в "зерновом соглашении" не означают, что сделка потеряла силу. Об этом пишет "Европейская правда".

"Мы твердо придерживаемся мнения, что Черноморская зерновая инициатива остается в силе, несмотря на приостановление участия в ней России. Россия не прекратила действие "зернового соглашения" и не вышла из него. Они заявили, что приостановили участие в нем на неопределенный срок", – сказал Гриффитс.

Он отметил, что после заявления России инициатива действует.

"Мы продолжаем через эту инициативу направлять суда вместе с Турцией, где это возможно, и с Украиной – проверять эти суда", – подчеркнул замгенсека организации.

По его словам, ООН "как посредник продолжает взаимодействовать с российской стороной, чтобы решить поднятые ею вопросы".

"Чем быстрее мы можем полностью восстановить участие России, тем лучше", – считает Гриффитс.

Контекст:

29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Из украинских портов Одесса, Черноморск и Пивденный 31 октября вышли 12 судов с 354,5 тыс. тонн агропродукции. В ООН на этот день анонсировали проход по "зерновому коридору" 16 судов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Турция, ООН, сделка, соглашение, брифинг, зерно, Мартин Гриффитс
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