В ООН заявили, что "зерновое соглашение" остается в силе, поскольку Россия из него не вышла

После заявления России зерновая инициатива все еще действует, отметил замгенсека ООН Фото: ЕРА

"Мы твердо придерживаемся мнения, что Черноморская зерновая инициатива остается в силе, несмотря на приостановление участия в ней России. Россия не прекратила действие "зернового соглашения" и не вышла из него. Они заявили, что приостановили участие в нем на неопределенный срок", – сказал Гриффитс.

Он отметил, что после заявления России инициатива действует.

"Мы продолжаем через эту инициативу направлять суда вместе с Турцией, где это возможно, и с Украиной – проверять эти суда", – подчеркнул замгенсека организации.

По его словам, ООН "как посредник продолжает взаимодействовать с российской стороной, чтобы решить поднятые ею вопросы".

"Чем быстрее мы можем полностью восстановить участие России, тем лучше", – считает Гриффитс.