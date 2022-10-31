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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия угрожала судам, идущим по "зерновому коридору", но это не сработало. Теперь утверждает, что движение по нему "приостановлено"

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Россия блокировала работу "зерновой инициативы", а потом объявила, что приостанавливает участие в ней. На фото суда-участники инициативы, ожидающие инспекции в Мраморном море
Россия блокировала работу "зерновой инициативы", а потом объявила, что приостанавливает участие в ней. На фото суда-участники инициативы, ожидающие инспекции в Мраморном море
Фото: ЕРА

Россия утром 31 октября разослала гражданским судам радограммы об опасности прохождения через "зерновой коридор". Об этом в эфире радио "Донбасс. Реалии" (проект "Радіо Свобода") рассказал главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

"Сегодня, когда 12 судов зернового флота начали выходить из трех портов Одессы и области и собираться на рейде в Одесском заливе, в 7.54 каждый капитан получил такую радиограмму, дословно: "Капитану корабля такого-то, международный гуманитарный коридор закрыт для транзита Российской Федерацией, ваш проход опасен. Вы в опасности. Немедленно выходите из международного гуманитарного коридора. Возвращайтесь в северный район для дальнейшего оповещения", – рассказал он. 

Клименко добавил, что Совместный координационный центр прислал свою телеграмму судам в 8.33. В ней шла речь о том, что сообщение, которое разослала РФ, не было согласовано СКЦ. Капитанам центр сообщил, что их движение одобрено, а РФ уведомили об этом.

"РФ в рамках зерновой инициативы взяла на себя обязательство – и далее цитата из основного документа – "стороны не будут осуществлять никаких нападений на торговые суда и другие гражданские суда и портовые сооружения участвующие в этой инициативе". Но это не все. Еще через полчаса, в 9.07, Россия повторила свою телеграмму, но уже с другого адреса, – рассказал Клименко. – Мы видим, что в результате все эти суда пошли по назначению, и они уже где-то две трети пути до пролива Босфор прошли. И те четыре судна, по которым СКЦ разрешил идти в направлении Одессы из Стамбула, они также прошли". 

Министерство обороны России вечером опубликовало заявление, в котором утверждает, что движение по судов по коридору безопасности, который определен зерновой инициативой "приостановлено". 

"Подчеркиваем, что Российская Федерация как основной участник указанных соглашений не выходит из них, а приостанавливает их действие. В связи с этим, движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации. В складывающихся условиях, не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях", – говорится в заявлении оккупантов. 

Контекст:

29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям.

После этого Россия, блокировавшая движение судов по гуманитарному коридору, объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал жесткой международной реакции на это. Он также подчеркнул, что Россия начала блокировать действие черноморской "зерновой инициативы" и морского экспорта из Украины еще в сентябре. США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.

30 октября из-за блокировки Россией морской экспорт был невозможен, сообщили в Мининфраструктуры Украины. В ведомстве сообщили, что заблокировано движение 218 судов, которые участвуют в "зерновой инициативе", в Босфоре образовалась очередь. 

ООН, Турция и Украина согласовали план движения по морскому коридору нескольких судов на 31 октября и проинформировали об этом Россию "в соответствии с установленными процедурами". СКЦ предусмотрел работу 10 инспекционных групп для проверки судов и утром 31 октября суда с продовольствием вышли из украинских портов

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Турция, экспорт, гуманитарный коридор, Босфор, Мининфраструктуры, Российская Федерация, Андрей Клименко, соглашение, зерно
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