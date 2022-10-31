Россия угрожала судам, идущим по "зерновому коридору", но это не сработало. Теперь утверждает, что движение по нему "приостановлено"

Россия блокировала работу "зерновой инициативы", а потом объявила, что приостанавливает участие в ней. На фото суда-участники инициативы, ожидающие инспекции в Мраморном море Фото: ЕРА

"Сегодня, когда 12 судов зернового флота начали выходить из трех портов Одессы и области и собираться на рейде в Одесском заливе, в 7.54 каждый капитан получил такую радиограмму, дословно: "Капитану корабля такого-то, международный гуманитарный коридор закрыт для транзита Российской Федерацией, ваш проход опасен. Вы в опасности. Немедленно выходите из международного гуманитарного коридора. Возвращайтесь в северный район для дальнейшего оповещения", – рассказал он.

Клименко добавил, что Совместный координационный центр прислал свою телеграмму судам в 8.33. В ней шла речь о том, что сообщение, которое разослала РФ, не было согласовано СКЦ. Капитанам центр сообщил, что их движение одобрено, а РФ уведомили об этом.

"РФ в рамках зерновой инициативы взяла на себя обязательство – и далее цитата из основного документа – "стороны не будут осуществлять никаких нападений на торговые суда и другие гражданские суда и портовые сооружения участвующие в этой инициативе". Но это не все. Еще через полчаса, в 9.07, Россия повторила свою телеграмму, но уже с другого адреса, – рассказал Клименко. – Мы видим, что в результате все эти суда пошли по назначению, и они уже где-то две трети пути до пролива Босфор прошли. И те четыре судна, по которым СКЦ разрешил идти в направлении Одессы из Стамбула, они также прошли".

Министерство обороны России вечером опубликовало заявление, в котором утверждает, что движение по судов по коридору безопасности, который определен зерновой инициативой "приостановлено".

"Подчеркиваем, что Российская Федерация как основной участник указанных соглашений не выходит из них, а приостанавливает их действие. В связи с этим, движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации. В складывающихся условиях, не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях", – говорится в заявлении оккупантов.