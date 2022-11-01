В Украине начал работу проект "Дунайский зерновой путь"

По его словам, еще летом в УДП предполагали, что Россия может попытаться сорвать "зерновую инициативу", поэтому развивали проект, инвестируя в создание собственной перевалки зерновых. Также в УДП договорились с группой компаний TTS из Румынии о более быстрой и эффективной схеме перевалки в порту Констанцы.

"Наш "Дунайский зерновой путь" уже начинает работать. Это безопасная и гарантированная доставка аграрной продукции из речного порта на морское судно большого тоннажа. Вся логистическая цепочка осуществляется и контролируется УДП. За счет более быстрого процесса загрузки и разгрузки среднее время оборота каравана сократится примерно на 30%. Владельцам груза уже не придется нести финансовые потери вследствие длительных ожиданий в очереди у терминала", – рассказал Москаленко.

Он отметил важную составляющую проекта – оснащение судов системами онлайн-контроля, видеонаблюдения и увеличения количества судноводителей в экипаже, что увеличивает эффективность работы флота. По прогнозам УДП, в будущем баржевый караван сможет совершать до двух рейсов в месяц.

Кроме этого, на втором этапе проекта планируется строительство новых барж, поскольку УДП фактически исчерпало возможность увеличения "тоннажа".