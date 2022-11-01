ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине начал работу проект "Дунайский зерновой путь"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В УДП предполагали, что Россия может попытаться сорвать "зерновую инициативу"
В УДП предполагали, что Россия может попытаться сорвать "зерновую инициативу"
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

В Украине начинает свою работу проект "Дунайский зерновой путь" – доставка аграрной продукции из речного порта на морское судно большого тоннажа. Об этом сообщил 31 октября в Facebook генеральный директор ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) Дмитрий Москаленко.

По его словам, еще летом в УДП предполагали, что Россия может попытаться сорвать "зерновую инициативу", поэтому развивали проект, инвестируя в создание собственной перевалки зерновых. Также в УДП договорились с группой компаний TTS из Румынии о более быстрой и эффективной схеме перевалки в порту Констанцы.

"Наш "Дунайский зерновой путь" уже начинает работать. Это безопасная и гарантированная доставка аграрной продукции из речного порта на морское судно большого тоннажа. Вся логистическая цепочка осуществляется и контролируется УДП. За счет более быстрого процесса загрузки и разгрузки среднее время оборота каравана сократится примерно на 30%. Владельцам груза уже не придется нести финансовые потери вследствие длительных ожиданий в очереди у терминала", – рассказал Москаленко.

Он отметил важную составляющую проекта – оснащение судов системами онлайн-контроля, видеонаблюдения и увеличения количества судноводителей в экипаже, что увеличивает эффективность работы флота. По прогнозам УДП, в будущем баржевый караван сможет совершать до двух рейсов в месяц.

Кроме этого, на втором этапе проекта планируется строительство новых барж, поскольку УДП фактически исчерпало возможность увеличения "тоннажа".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Da8Qvn2pQGb3Y6sk8DProQurAewom1sUh5SHQykY3njEcPooZ5UPsvoLbzoEWMCZl&id=101650835955311

Контекст:

29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за якобы "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал жесткой международной реакции на это. Он также подчеркнул, что Россия начала блокировать действие черноморской "зерновой инициативы" и морского экспорта из Украины еще в сентябре. США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.

31 октября в ООН заявили, что зерновое соглашение остается в силе, так как Россия не сообщила о выходе из него.

Из украинских портов Одесса, Черноморск и Пивденный 31 октября вышли 12 судов с 354,5 тыс. тонн агропродукции. В ООН на этот день анонсировали проход по "зерновому коридору" 16 судов.

Теги: Россия, Украина, война, строительство, Дунай, война России против Украины, судно, Дмитрий Москаленко, экипаж, зерно, компании
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова
Клум в образе дождевого червя упала перед камерой. Видео
Клум в образе дождевого червя упала перед камерой. Видео
"Осень всегда была наполнена семейными встречами, а сегодня все по-другому". Каменских снялась на террасе своего дома
"Осень всегда была наполнена семейными встречами, а сегодня все по-другому". Каменских снялась на террасе своего дома
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона
Мейхер снялась в нюдовом платье с акцентом на бюст и пятую точку
Мейхер снялась в нюдовом платье с акцентом на бюст и пятую точку
"Я расплакалась", "Как красиво". Шакира растрогала сеть, расцеловав босые ноги своего 91-летнего больного отца. Видео
"Я расплакалась", "Как красиво". Шакира растрогала сеть, расцеловав босые ноги своего 91-летнего больного отца. Видео
Яма и Ступка засветились на вечеринке по случаю Хэллоуина в США
Яма и Ступка засветились на вечеринке по случаю Хэллоуина в США
Полякова стала участницей "Танцев со звездами" в Грузии. Видео первого танца певицы
Полякова стала участницей "Танцев со звездами" в Грузии. Видео первого танца певицы
Скелеты, паутина, надгробия. 56-летняя Хайек показала свой дом, украшенный к Хэллоуину. Видео
Скелеты, паутина, надгробия. 56-летняя Хайек показала свой дом, украшенный к Хэллоуину. Видео
"Футбольная сборная!" 38-летняя жена 62-летнего Тигипко показала всех своих детей
"Футбольная сборная!" 38-летняя жена 62-летнего Тигипко показала всех своих детей
Защищающий Украину 44-летний экс-участник "Дизель Шоу" Иваница рассказал, почему женился во время войны
Защищающий Украину 44-летний экс-участник "Дизель Шоу" Иваница рассказал, почему женился во время войны G
Елена ПОСКАННАЯ
Стало известно, где после бегства Собчак из России находится ее муж – российский режиссер Богомолов
Стало известно, где после бегства Собчак из России находится ее муж – российский режиссер Богомолов
Бойфренд Grosu, российский актер Полянский вернулся в Москву. Он засветился в компании режиссера, поддерживающего Путина. Фото
Бойфренд Grosu, российский актер Полянский вернулся в Москву. Он засветился в компании режиссера, поддерживающего Путина. Фото
Бессонова спустя два года после рождения первенца во второй раз стала матерью
Бессонова спустя два года после рождения первенца во второй раз стала матерью
"Интересно, радуется ли этому разводу его первая жена". Коллега Остапчука публично обратился к ведущему
"Интересно, радуется ли этому разводу его первая жена". Коллега Остапчука публично обратился к ведущему
"Мне очень страшно". Малахова высказалась о ненависти к врагам
"Мне очень страшно". Малахова высказалась о ненависти к врагам
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила (148138)
2
"Ты пес цепной безумного царя". Звезда сериала "Кухня" резко ответил Охлобыстину и его призыву "Гойда" (137535)
3
"Слишком красивая". 74-летняя Мэй Маск показала, как выглядела в 20 лет в купальнике (118450)
4
"Чайлдфри ли я? Нет". 32-летняя Дорофеева в ответ на вопрос о беременности показала свой живот. Фото (94301)
5
Клум крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой (59523)
6
"Как 53? Скорее 23", "Лучше оставить для мужа". Лопес снялась в прозрачном кружевном белье (51233)
7
"Травма для каждого", "Еще дом не достроили, а уже все". Остапчук после новости о разводе со второй женой обратился к подписчикам (48879)
8
"Сексуальная девушка". Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась на корточках и с разведенными ногами (45160)
 
 
 
 