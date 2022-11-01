В Украине начал работу проект "Дунайский зерновой путь"

По его словам, еще летом в УДП предполагали, что Россия может попытаться сорвать "зерновую инициативу", поэтому развивали проект, инвестируя в создание собственной перевалки зерновых. Также в УДП договорились с группой компаний TTS из Румынии о более быстрой и эффективной схеме перевалки в порту Констанцы.
"Наш "Дунайский зерновой путь" уже начинает работать. Это безопасная и гарантированная доставка аграрной продукции из речного порта на морское судно большого тоннажа. Вся логистическая цепочка осуществляется и контролируется УДП. За счет более быстрого процесса загрузки и разгрузки среднее время оборота каравана сократится примерно на 30%. Владельцам груза уже не придется нести финансовые потери вследствие длительных ожиданий в очереди у терминала", – рассказал Москаленко.
Он отметил важную составляющую проекта – оснащение судов системами онлайн-контроля, видеонаблюдения и увеличения количества судноводителей в экипаже, что увеличивает эффективность работы флота. По прогнозам УДП, в будущем баржевый караван сможет совершать до двух рейсов в месяц.
Кроме этого, на втором этапе проекта планируется строительство новых барж, поскольку УДП фактически исчерпало возможность увеличения "тоннажа".
29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за якобы "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал жесткой международной реакции на это. Он также подчеркнул, что Россия начала блокировать действие черноморской "зерновой инициативы" и морского экспорта из Украины еще в сентябре. США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.
31 октября в ООН заявили, что зерновое соглашение остается в силе, так как Россия не сообщила о выходе из него.
Из украинских портов Одесса, Черноморск и Пивденный 31 октября вышли 12 судов с 354,5 тыс. тонн агропродукции. В ООН на этот день анонсировали проход по "зерновому коридору" 16 судов.