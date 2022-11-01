Россия препятствует экспорту зерна для борьбы с глобальным продовольственным кризисом – Боррель

От имени Евросоюза Боррель призвал РФ пересмотреть решение о приостановке участия в сделке Фото: ЕРА

"Россия приостановила свое участие в черноморской "зерновой инициативе" ООН, препятствует экспорту столь необходимого зерна для преодоления глобального продовольственного кризиса. ЕС призывает Россию отменить свое решение", – написал дипломат.

Russia’s suspension of its participation in @UN Black Sea Grain Initiative obstructs export of much needed grain to address the global food crisis. EU urges Russia to reverse its decision & supports UNSG call for extension of the initiative beyond November https://t.co/U0sYNqaGmQ — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 31, 2022

В расширенном заявлении, опубликованном на сайте дипломатического представительства ЕС, решение России приостановить свое участие в сделке названо "неоправданным", в нем также сказано, что "Россия несет единоличную ответственность за глобальный кризис продовольственной безопасности, который она вызвала своей неспровоцированной и неоправданной агрессивной войной против Украины и блокадой украинских морских портов".

"ЕС решительно поддерживает призыв генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша] продлить эту инициативу после ее текущего периода, заканчивающегося в ноябре. ЕС и его государства-члены продолжат реагировать на глобальный кризис продовольственной безопасности и поддерживать своевременные и стабильные поставки украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки", – подчеркнул Боррель.

С Гутерришем Боррель встречался 31 октября. Они обсуждали в том числе "зерновое соглашение".