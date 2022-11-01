Россия препятствует экспорту зерна для борьбы с глобальным продовольственным кризисом – Боррель

"Россия приостановила свое участие в черноморской "зерновой инициативе" ООН, препятствует экспорту столь необходимого зерна для преодоления глобального продовольственного кризиса. ЕС призывает Россию отменить свое решение", – написал дипломат.
Russia’s suspension of its participation in @UN Black Sea Grain Initiative obstructs export of much needed grain to address the global food crisis. EU urges Russia to reverse its decision & supports UNSG call for extension of the initiative beyond November https://t.co/U0sYNqaGmQ— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 31, 2022
В расширенном заявлении, опубликованном на сайте дипломатического представительства ЕС, решение России приостановить свое участие в сделке названо "неоправданным", в нем также сказано, что "Россия несет единоличную ответственность за глобальный кризис продовольственной безопасности, который она вызвала своей неспровоцированной и неоправданной агрессивной войной против Украины и блокадой украинских морских портов".
"ЕС решительно поддерживает призыв генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша] продлить эту инициативу после ее текущего периода, заканчивающегося в ноябре. ЕС и его государства-члены продолжат реагировать на глобальный кризис продовольственной безопасности и поддерживать своевременные и стабильные поставки украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки", – подчеркнул Боррель.
С Гутерришем Боррель встречался 31 октября. Они обсуждали в том числе "зерновое соглашение".
29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за якобы "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".
Зеленский потребовал жесткой международной реакции на это. Он также подчеркнул, что Россия начала блокировать действие черноморской "зерновой инициативы" и морского экспорта из Украины еще в сентябре. США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.
31 октября в ООН заявили, что зерновое соглашение остается в силе, так как Россия не сообщила о выходе из него.
Из украинских портов Одесса, Черноморск и Пивденный 31 октября вышли 12 судов с 354,5 тыс. тонн агропродукции. В ООН на этот день анонсировали проход по "зерновому коридору" 16 судов.