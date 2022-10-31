"Это не все, что мы можем". Путин связал обстрелы объектов в Украине со взрывами в Севастополе

"Путин признался, что удары по украинским объектам сегодня стали отчасти ответом на [якобы] теракт в Севастополе – [он сказал, что] "и это не все, что мы можем сделать", – говорится в сообщении.

Агентство перечислило и другие заявления Путина, часть которых касается "зерновой сделки", участие в которой Россия решила приостановить после взрывов в Севастополе.

По словам главы Кремля, речь идет не о прекращении участия России в "зерновом соглашении", а именно о "приостановке", и связана она "с созданием угрозы для гуманитарного коридора".

Путин утверждает, что "атака на корабли Черноморского флота частично шла в коридоре, по которому вывозится зерно", и это якобы "создало угрозу военным и гражданским судам".

"Украина должна гарантировать, что угроз для судов в зерновом коридоре не будет", – заявил президент России.

29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

31 октября Россия вновь сообщила о "приостановке", хотя в этот день из украинских портов Одесса, Черноморск и Пивденный 31 октября вышли 12 судов с 354,5 тыс. тонн агропродукции.

Организация объединенных наций сделала вывод, что "зерновое соглашение" продолжает действовать, поскольку Россия не вышла из сделки, а только приостановила свое участие в ней.