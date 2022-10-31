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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это не все, что мы можем". Путин связал обстрелы объектов в Украине со взрывами в Севастополе

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Путин подтвердил, что Россия приостановила участие в "зерновой сделке"
Путин подтвердил, что Россия приостановила участие в "зерновой сделке"
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир заявил 31 октября на брифинге в Сочи, что обстрелы российскими войсками объектов в Украине в этот день связаны в том числе с событиями в оккупированном Севастополе 29 октября. Об этом информирует ТАСС в Telegrаm.

"Путин признался, что удары по украинским объектам сегодня стали отчасти ответом на [якобы] теракт в Севастополе – [он сказал, что] "и это не все, что мы можем сделать", – говорится в сообщении.

Агентство перечислило и другие заявления Путина, часть которых касается "зерновой сделки", участие в которой Россия решила приостановить после взрывов в Севастополе.

По словам главы Кремля, речь идет не о прекращении участия России в "зерновом соглашении", а именно о "приостановке", и связана она "с созданием угрозы для гуманитарного коридора".

Путин утверждает, что "атака на корабли Черноморского флота частично шла в коридоре, по которому вывозится зерно", и это якобы "создало угрозу военным и гражданским судам".

"Украина должна гарантировать, что угроз для судов в зерновом коридоре не будет", – заявил президент России.

29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

31 октября Россия вновь сообщила о "приостановке", хотя в этот день из украинских портов Одесса, Черноморск и Пивденный 31 октября вышли 12 судов с 354,5 тыс. тонн агропродукции.

Организация объединенных наций сделала вывод, что "зерновое соглашение" продолжает действовать, поскольку Россия не вышла из сделки, а только приостановила свое участие в ней.

Контекст:

Утром 31 октября российские войска в очередной раз при помощи ракет и дронов-камикадзе атаковали территорию Украины, в том числе столицу.

Всего, по данным Генштаба ВСУ, россияне запустили 55 ракет, 45 из них били сбиты. Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях.

Из-за попаданий по критической инфраструктуре в Украине введены экстренные отключения электроэнергии.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Севастополь, война, Сочи, обстрелы, война России против Украины, президент, взрывы, сделка, корабли, соглашение, зерно
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