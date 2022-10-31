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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине зафиксировано более 300 преступлений России, которые квалифицируются как геноцид – генпрокурор

Андрей Костин рассказал о фиксации преступлений РФ
Андрей Костин рассказал о фиксации преступлений РФ
Фото: EPA

Украинские правоохранители зафиксировали более 300 фактов, которые свидетельствуют о геноциде, направленном Россией против украинцев. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин в интервью "Интерфакс-Украина".

"«Были допрошены более 2000 наших людей, которые в результате боевых действий были вынуждены покинуть территорию Украины или свое место жительства. Допрошены около 300 военнопленных, которых спрашивали, среди прочего, и о том, как они понимают понятие "денацификация и демилитаризация Украины". В настоящее время расследуется 5 производств по геноциду. Среди них магистральное производство по факту совершения геноцида украинского народа", – рассказал он.

По словам Костина, в магистральном производстве по геноциду украинского народа фигурируют российские пропагандисты. В частности, автор статьи "ДеНАЦИфикация Украины. Страна невыученных уроков" Армен Гаспарян. Также Костин  упомянул Антона Красовского, который публично заявил о том, что хочет сжечь украинскую Конституцию на Майдане Незалежности в Киеве, а также призвал убивать украинских детей. Еще один пропагандист, фигурирующий в производстве, – Тимофей Сергейцев, написавший статью "Что Россия должна сделать с Украиной".

"Сейчас, оценивая собранные доказательства, понимание того, что мы определенным образом не до конца понимали настоящую цель и мотивы информационной войны России против Украины с 2014 года. Нам всем случалось смотреть отрывки из каких-то российских телепередач и мы были в шоке от того, как открыто с экранов телевизоров можно призвать к уничтожению другой страны и ее граждан. Такое звучало не только в адрес Украины: пропагандисты и эксперты в прямом эфире показывали, как они будут захватывать Европу", – отметил генпрокурор.

Костин подчеркнул, что именно агрессивная российская пропаганда привела к полномасштабному вторжению и фактам геноцида.

 

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Офис генпрокурора Украины расследует уголовное производство о геноциде России против украинцев.  

Американский историк и философ, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер заявил 21 октября, что Россия и ее президент Владимир Путин ведут политику, основанную на геноциде, в том числе в отношении Украины и украинцев.

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил во время заседания постоянного совета ОБСЕ 28 октября, что действия России в войне против Украины подпадают под определение геноцида.

Теги: геноцид, российская агрессия, война России против Украины, Андрей Костин, Офис генпрокурора
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