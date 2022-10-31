В Украине зафиксировано более 300 преступлений России, которые квалифицируются как геноцид – генпрокурор

"«Были допрошены более 2000 наших людей, которые в результате боевых действий были вынуждены покинуть территорию Украины или свое место жительства. Допрошены около 300 военнопленных, которых спрашивали, среди прочего, и о том, как они понимают понятие "денацификация и демилитаризация Украины". В настоящее время расследуется 5 производств по геноциду. Среди них магистральное производство по факту совершения геноцида украинского народа", – рассказал он.

По словам Костина, в магистральном производстве по геноциду украинского народа фигурируют российские пропагандисты. В частности, автор статьи "ДеНАЦИфикация Украины. Страна невыученных уроков" Армен Гаспарян. Также Костин упомянул Антона Красовского, который публично заявил о том, что хочет сжечь украинскую Конституцию на Майдане Незалежности в Киеве, а также призвал убивать украинских детей. Еще один пропагандист, фигурирующий в производстве, – Тимофей Сергейцев, написавший статью "Что Россия должна сделать с Украиной".

"Сейчас, оценивая собранные доказательства, понимание того, что мы определенным образом не до конца понимали настоящую цель и мотивы информационной войны России против Украины с 2014 года. Нам всем случалось смотреть отрывки из каких-то российских телепередач и мы были в шоке от того, как открыто с экранов телевизоров можно призвать к уничтожению другой страны и ее граждан. Такое звучало не только в адрес Украины: пропагандисты и эксперты в прямом эфире показывали, как они будут захватывать Европу", – отметил генпрокурор.

Костин подчеркнул, что именно агрессивная российская пропаганда привела к полномасштабному вторжению и фактам геноцида.