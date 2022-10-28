Украина в ОБСЕ: Действия РФ подпадают под определение геноцида

"Каждая неделя российской захватнической войны приносит новые и новые сообщения о разрушениях и смерти. Минувшие выходные в Украине начались с обстрелов российскими ракетами, снова направленными на критически важную гражданскую инфраструктуру", – сказал он.

Цымбалюк отметил, что 22 октября Россия запустила 36 ракет. По данным Минэнерго, российские оккупанты повредили до 40% энергетической инфраструктуры Украины. Также дипломат упомянул о минировании россиянами Каховской ГЭС.

"Все чаще поступают сообщения о принудительном вывозе местных жителей, особенно детей, из Херсона. Кроме того, Россия продолжает убивать украинских детей, рожденных и нерожденных. Два дня назад в Днепре в результате очередного ракетного обстрела погибли два человека, в том числе беременная женщина. Также есть история восьмилетнего мальчика из Бахмута, у которого во время обстрела погибли отец и мать на седьмом месяце беременности", – сказал он.

Дипломат напомнил, что по состоянию на 26 октября с начала полномасштабного российского вторжения в Украине погибло 430 детей, по меньшей мере 822 ребенка получили ранения.

"В то же время на освобожденных территориях оказывается все больше следов российских преступлений. Сейчас в Харьковской области обнаружено 22 пыточные. Вот так выглядит геноцид", – сказал Цымбалюк.

Он напомнил определение преступления геноцида согласно международной конвенции: "Убийство членов группы; причинение тяжких физических или психических повреждений членам группы; умышленное создание для группы жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение; применение мер, направленных на предотвращение рождаемости в группе; принудительное перемещение детей одной группы в другую". Цымбалюк подчеркнул, что действия России в Украине подпадают под это определение.

"Умышленные удары по критической гражданской инфраструктуре Украины, принудительная депортация и усыновление украинских детей, сексуальное насилие, пытки, невыборочные обстрелы и другое – все действия России подпадают под определение этого преступления", – сказал он.

Посол отметил, что судебный процесс над Фелисьеном Кабугой за преступления во время геноцида в Руанде 1994 года, который начался осенью 2022 года в Гааге, напоминает, насколько опасны дезинформация и подстрекательство к агрессивному геноциду.

"Недавний случай с Russia Today, ведущий которой на выходных призвал "бросать украинских детей в реку или сжигать их в доме", показателен в этом плане, но не единичен. Верхушка кремлевских пропагандистов продолжает призывать уничтожать целые украинские города", – заявил дипломат.