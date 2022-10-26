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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Полицейские эвакуировали из Бахмута восьмилетнего мальчика. От российского снаряда погибли его отец и беременная мать

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Ребенка заберет родная тетя, сообщили в полиции
Ребенка заберет родная тетя, сообщили в полиции
Фото: dn.npu.gov.ua

Украинские полицейские эвакуировали из Бахмута Донецкой области восьмилетнего мальчика, чьи родители погибли от российских обстрелов. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 25 октября.

"Район, где жил мальчик, – под постоянными ударами россиян, а пути к нему разрушены, добраться туда почти невозможно. Несмотря на это, был организован спасательный рейс. Часть дороги пришлось преодолевать пешком, оставив бронированный автомобиль. Полицейские разыскали ребенка, которого приютила соседка. Как оказалось, несколько дней назад родители оставили сына на попечении знакомой и отправились на похороны к своему родственнику. В этот момент рядом взорвался снаряд – супруги погибли от осколочных ранений", – сообщили в полиции.

Тела погибших пролежали на улице несколько дней, потому что атаки российских оккупантов не прекращались и забрать их было невозможно.

В пресс-службе сообщили, что погибшая женщина была на седьмом месяце беременности.

"Узнав, что папа, мама и нерожденный брат или сестричка погибли, Богдан убежал от соседки, схватил велосипед и поехал на то место. Правоохранители помогли осиротевшему ребенку собрать вещи, вывезли из опасного района и накормили. Утолить душевную боль мальчику помогал постоянный помощник полицейских – такса Рэм", – говорится в сообщении.

Ребенка заберет родная тетя.

Полиция призвала жителей Бахмутского района эвакуироваться.

ВИДЕО
Видео: Поліція Донецької області / YouTube
Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Кабмин планирует эвакуацию из Донецкой области более 200 тыс. человек. В Минреинтеграции напомнили, что, помимо непосредственной опасности от обстрелов, людям угрожает холод – из-за разрушений инфраструктуры тепла в Донецкой области зимой не будет. 29 июля Кабмин создал координационный штаб для организации эвакуации жителей Донецкой области, его возглавила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, полиция, эвакуация, война России против Украины, ребенок
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