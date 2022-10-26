Полицейские эвакуировали из Бахмута восьмилетнего мальчика. От российского снаряда погибли его отец и беременная мать

"Район, где жил мальчик, – под постоянными ударами россиян, а пути к нему разрушены, добраться туда почти невозможно. Несмотря на это, был организован спасательный рейс. Часть дороги пришлось преодолевать пешком, оставив бронированный автомобиль. Полицейские разыскали ребенка, которого приютила соседка. Как оказалось, несколько дней назад родители оставили сына на попечении знакомой и отправились на похороны к своему родственнику. В этот момент рядом взорвался снаряд – супруги погибли от осколочных ранений", – сообщили в полиции.

Тела погибших пролежали на улице несколько дней, потому что атаки российских оккупантов не прекращались и забрать их было невозможно.

В пресс-службе сообщили, что погибшая женщина была на седьмом месяце беременности.

"Узнав, что папа, мама и нерожденный брат или сестричка погибли, Богдан убежал от соседки, схватил велосипед и поехал на то место. Правоохранители помогли осиротевшему ребенку собрать вещи, вывезли из опасного района и накормили. Утолить душевную боль мальчику помогал постоянный помощник полицейских – такса Рэм", – говорится в сообщении.

Ребенка заберет родная тетя.

Полиция призвала жителей Бахмутского района эвакуироваться.

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Видео: Поліція Донецької області / YouTube