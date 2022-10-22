"Политика "не провоцировать Россию" – в прошлом". Кулеба призвал Бундестаг признать Голодомор геноцидом украинского народа

Кулеба: Я рассчитываю на то, что мы увидим справедливое историческое решение немецкого Бундестага уже этой осенью Фото: EPA

"Голодомор до сих пор не признан немецким Бундестагом геноцидом украинского народа. Я убежден, что преграды всегда были политическими. Предыдущий состав Бундестага не имел политической воли для этого шага. Помешала и старая-добрая политика “не провоцировать Россию", – сказал министр.

Кулеба напомнил, что сам автор термина "геноцид", юрист Рафаэль Лемкин, определял Голодомор как "классический пример советского геноцида", и "лучшего правового определения не найти".

"В этом ноябре мы будем отмечать 90-ю годовщину сталинского геноцида украинского народа, Голодомора. Я рассчитываю на то, что мы увидим справедливое историческое решение немецкого Бундестага уже этой осенью. Такой шаг почтит память жертв, но также станет восстановлением международного права и справедливости. К счастью, политика "не провоцировать Россию" уже тоже в прошлом. Поэтому сейчас удобный момент, чтобы сделать этот шаг", – заявил он.

Министр подчеркнул, что так же, как советский диктатор Иосиф Сталин пытался уничтожить украинский народ 90 лет назад, сейчас президент РФ Владимир Путин целенаправленно убивает украинцев. Он подробно перечислил факты совершения Россией геноцида украинцев в ходе полномасштабной войны и заверил, что Украина приложит максимум усилий для привлечения всех виновных в этих преступлениях к ответственности.

В 2019 году на сайте Бундестага зарегистрировали петицию с требованием признать Голодомор 1932–1933 годов в Украине геноцидом. Она набрала необходимое для рассмотрения количество подписей. Как сообщала "Німецька хвиля" в декабре 2021 года, решение по этому вопросу пока принято не было.