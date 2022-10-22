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"Политика "не провоцировать Россию" – в прошлом". Кулеба призвал Бундестаг признать Голодомор геноцидом украинского народа

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Кулеба: Я рассчитываю на то, что мы увидим справедливое историческое решение немецкого Бундестага уже этой осенью
Кулеба: Я рассчитываю на то, что мы увидим справедливое историческое решение немецкого Бундестага уже этой осенью
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал немецкий Бундестаг признать Голодомор геноцидом против украинского народа. Об этом он заявил в видеообращении к конференции "Международное право против геноцида", организованной немецкой неправительственной организацией Zentrum Liberale Moderne в Берлине сообщила пресс-служба министерства иностранных дел 21 октября.

"Голодомор до сих пор не признан немецким Бундестагом геноцидом украинского народа. Я убежден, что преграды всегда были политическими. Предыдущий состав Бундестага не имел политической воли для этого шага. Помешала и старая-добрая политика “не провоцировать Россию", – сказал министр.

Кулеба напомнил, что сам автор термина "геноцид", юрист Рафаэль Лемкин, определял Голодомор как "классический пример советского геноцида", и "лучшего правового определения не найти".

"В этом ноябре мы будем отмечать 90-ю годовщину сталинского геноцида украинского народа, Голодомора. Я рассчитываю на то, что мы увидим справедливое историческое решение немецкого Бундестага уже этой осенью. Такой шаг почтит память жертв, но также станет восстановлением международного права и справедливости. К счастью, политика "не провоцировать Россию" уже тоже в прошлом. Поэтому сейчас удобный момент, чтобы сделать этот шаг", – заявил он.

Министр подчеркнул, что так же, как советский диктатор Иосиф Сталин пытался уничтожить украинский народ 90 лет назад, сейчас президент РФ Владимир Путин целенаправленно убивает украинцев. Он подробно перечислил факты совершения Россией геноцида украинцев в ходе полномасштабной войны и заверил, что Украина приложит максимум усилий для привлечения всех виновных в этих преступлениях к ответственности.

В 2019 году на сайте Бундестага зарегистрировали петицию с требованием признать Голодомор 1932–1933 годов в Украине геноцидом. Она набрала необходимое для рассмотрения количество подписей. Как сообщала "Німецька хвиля" в декабре 2021 года, решение по этому вопросу пока принято не было.

Контекст:

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в тех годах достигало 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2021 года, 85% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.

16 декабря 2021 года Верховная Рада приняла обращение с призывом к властям Германии признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Голодомор признали геноцидом украинцев более 10 государств, в частности Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, а также Ватикан.

Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Германия, СССР, геноцид, Голодомор, Дмитрий Кулеба, Бундестаг
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