Киселев: Желаю Путину такого же конца, как у товарища Сталина, – в луже собственной мочи

"В этот день, когда он выступал на Валдайском форуме, который уже, конечно, не тот былой форум... От Валдайского форума остались одни рожки да ножки. Он затевался лет 20 тому назад как площадка для вербовки. Туда съезжались со всего мира политологи, которых откровенно вербовали – покупали, – которые после встречи с Путиным рассказывали взахлеб, какой он замечательный, гениальный и страшно продвинутый. Этот Валдайский форум – видно было, что в зале сидели практически одни кремлевские чиновники из администрации президента, правительства и парочка заезжих гостей – какой-то индийский политолог с длинной седой бородой, которому тут же дали слово. Все это действо продолжалось четыре с лишним часа. Кого не спрошу, практически никто не смог это дело от начала до конца посмотреть", – отметил Киселев.

"Вот это у Путина мочевой пузырь! Или он не пьет воду", – заметил Гордон.

"Или у него есть специальный приборчик. А бог его знает. Теоретически можно приспособить какую-нибудь грелочку... Давайте не будем зубоскалить. Мы же, Дмитрий, нормальные, здоровые, мужики в нашем немолодом уже возрасте, можем потерпеть", – сказал Киселев.

"Так ненавижу эту старую... что хочется зубоскалить", – ответил Гордон.

"Чтобы он обосрался или обмочился у вас на глазах... И до этого доживем. Товарищ [Иосиф] Сталин в свое время умер в луже собственной мочи, брошенный своими соратниками, охранниками и даже врачами. Я бы очень желал такого же конца и Владимиру Владимировичу. Хотя думаю, поскольку он зациклен на своей безопасности и [на том] чтобы его служба работала как часы, до этого он не допустит. Неважно. Что-нибудь другое с ним случится", – заявил Киселев.

"Я бы его на скамье подсудимых хотел увидеть", – уточнил Гордон.

"Это возможно. Рано или поздно. Какого-то руандийского деятеля, который был руководителем радиостанции и призывал к геноциду тутси (народ в Центральной Африке. – ГОРДОН), посадили на скамью подсудимых, несмотря на то, что ему уже под 90 лет, и с тех печальных событий межнациональной резни в Руанде прошло лет 20, – акцентировал Киселев.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube