Военно-политическое руководство России под брендом "Путин" идет к уничтожению российской нации – Зеленский

По его словам, первым и главным условием, определяющим саму возможность переговоров, является полный выход России с территории Украины. Дальше все будет зависеть от обстоятельств выхода: если оккупантов оттеснят за границу наши защитники, это будет один формат диалога. А если армия РФ добровольно оставит украинскую территорию, будет более мягкий переход от войны к дипломатии.
"Здесь зависит от военно-политического руководства РФ, что они выбирают. Причем они это выбирают не для нас. Они выбирают формат диалога для своего общества, сколько лет после войны оно будет изолировано от мира: 10–20 или 100 лет. Когда у тебя руки в крови, никто не хочет давать тебе руку, а отмыться очень сложно", – сказал Зеленский.
Президент отметил, что не видит формата переговоров как с Путиным, так и со всеми, кто представляет нынешний режим, не уважающий территориальную целостность Украины.
"Уже сложно сказать, кто такой или что такое Путин. Путин – это круг людей, это военно-политическое руководство под брендом "Путин", который идет агрессивными шагами к уничтожению нации", – считает глава государства.
Он убежден, что у РФ нет шанса на победу в развязанной войне и победа Украины будет победой всего демократического мира.
"Именно сейчас и именно в Украине решается, будет ли наша часть мира свободной и демократической. В конце концов, так определится и глобальная судьба демократии. Эту судьбу должны определить мы с вами – свободный мир, а не Россия и ее сообщники. Верю, что так и будет", – добавил Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с Путиным, но в Москве отвечали отказом.
17 мая в Офисе президента Украины заявили, что переговорный процесс между странами, который проходил на уровне делегаций, приостановлен, так как на данный момент с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать. С тех пор он не был возобновлен.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Путин заявлял 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.
В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".
30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".