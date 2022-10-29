Военно-политическое руководство России под брендом "Путин" идет к уничтожению российской нации – Зеленский

Зеленский заявил, что не видит формата переговоров как с Путиным, так и со всеми, кто представляет нынешний режим в РФ Фото: president.gov.ua

По его словам, первым и главным условием, определяющим саму возможность переговоров, является полный выход России с территории Украины. Дальше все будет зависеть от обстоятельств выхода: если оккупантов оттеснят за границу наши защитники, это будет один формат диалога. А если армия РФ добровольно оставит украинскую территорию, будет более мягкий переход от войны к дипломатии.

"Здесь зависит от военно-политического руководства РФ, что они выбирают. Причем они это выбирают не для нас. Они выбирают формат диалога для своего общества, сколько лет после войны оно будет изолировано от мира: 10–20 или 100 лет. Когда у тебя руки в крови, никто не хочет давать тебе руку, а отмыться очень сложно", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что не видит формата переговоров как с Путиным, так и со всеми, кто представляет нынешний режим, не уважающий территориальную целостность Украины.

"Уже сложно сказать, кто такой или что такое Путин. Путин – это круг людей, это военно-политическое руководство под брендом "Путин", который идет агрессивными шагами к уничтожению нации", – считает глава государства.

Он убежден, что у РФ нет шанса на победу в развязанной войне и победа Украины будет победой всего демократического мира.

"Именно сейчас и именно в Украине решается, будет ли наша часть мира свободной и демократической. В конце концов, так определится и глобальная судьба демократии. Эту судьбу должны определить мы с вами – свободный мир, а не Россия и ее сообщники. Верю, что так и будет", – добавил Зеленский.