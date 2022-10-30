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Шустер: Как физиолог и биохимик я могу сказать о мышцах на попе, всяких выходах и входах, но мне очень сложно оценить приверженность Путина этому органу

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Шустер: Были времена, когда психика Путина наружу не выходила
Шустер: Были времена, когда психика Путина наружу не выходила
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент РФ Владимир Путин – человек абсолютно извращенный, заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер.

"Как у человека, имеющего медицинский диплом, спрошу. Путин в речи говорит о том, что надо "сидеть на попе ровно". Почему его так интересуют вопрос попы? Буквально каждая речь об этой части тела. О чем говорит?" – спросила Бацман.

"Я все же физиолог и биохимик. Я вам могу сказать о мышцах, которые на попе, всяких выходах и входах, но мне очень сложно оценить его приверженность к этому органу. Я не знаю. Реально Путин – человек абсолютно извращенный. Это видно просто. Особенно сейчас. Не всегда это было абсолютно понятно. Были времена, когда его психика наружу не выходила", – отметил Шустер.

Он подчеркнул, что Путин – очень жестокий человек.

А вот сейчас стало абсолютно очевидно, что этот человек сродни, я бы сказал, самым жестоким людям, которые когда-либо ходили по европейской земле", – заявил Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин снова назвал "антигосударственным переворотом" Евромайдан в Украине 2013–2014 годов и заявил о причастности Запада к событиям Революции достоинства.

"Зачем было в этих условиях проводить кровавый антигосударственный, антиконституционный переворот? Ответа нет. Ну, может быть, только один: показать, кто в доме хозяин. "Всем сидеть, извините меня (перед дамами прошу извинения), всем сидеть на попе ровно и не крякать", "будет так, как мы скажем". По-другому я просто не могу объяснить эти действия", – заявил Путин.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Савик Шустер, Алеся Бацман, интервью
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