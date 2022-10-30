Шустер: Как физиолог и биохимик я могу сказать о мышцах на попе, всяких выходах и входах, но мне очень сложно оценить приверженность Путина этому органу

"Как у человека, имеющего медицинский диплом, спрошу. Путин в речи говорит о том, что надо "сидеть на попе ровно". Почему его так интересуют вопрос попы? Буквально каждая речь об этой части тела. О чем говорит?" – спросила Бацман.
"Я все же физиолог и биохимик. Я вам могу сказать о мышцах, которые на попе, всяких выходах и входах, но мне очень сложно оценить его приверженность к этому органу. Я не знаю. Реально Путин – человек абсолютно извращенный. Это видно просто. Особенно сейчас. Не всегда это было абсолютно понятно. Были времена, когда его психика наружу не выходила", – отметил Шустер.
Он подчеркнул, что Путин – очень жестокий человек.
А вот сейчас стало абсолютно очевидно, что этот человек сродни, я бы сказал, самым жестоким людям, которые когда-либо ходили по европейской земле", – заявил Шустер.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин снова назвал "антигосударственным переворотом" Евромайдан в Украине 2013–2014 годов и заявил о причастности Запада к событиям Революции достоинства.
"Зачем было в этих условиях проводить кровавый антигосударственный, антиконституционный переворот? Ответа нет. Ну, может быть, только один: показать, кто в доме хозяин. "Всем сидеть, извините меня (перед дамами прошу извинения), всем сидеть на попе ровно и не крякать", "будет так, как мы скажем". По-другому я просто не могу объяснить эти действия", – заявил Путин.