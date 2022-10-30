Шустер: Как физиолог и биохимик я могу сказать о мышцах на попе, всяких выходах и входах, но мне очень сложно оценить приверженность Путина этому органу

"Как у человека, имеющего медицинский диплом, спрошу. Путин в речи говорит о том, что надо "сидеть на попе ровно". Почему его так интересуют вопрос попы? Буквально каждая речь об этой части тела. О чем говорит?" – спросила Бацман.

"Я все же физиолог и биохимик. Я вам могу сказать о мышцах, которые на попе, всяких выходах и входах, но мне очень сложно оценить его приверженность к этому органу. Я не знаю. Реально Путин – человек абсолютно извращенный. Это видно просто. Особенно сейчас. Не всегда это было абсолютно понятно. Были времена, когда его психика наружу не выходила", – отметил Шустер.

Он подчеркнул, что Путин – очень жестокий человек.

А вот сейчас стало абсолютно очевидно, что этот человек сродни, я бы сказал, самым жестоким людям, которые когда-либо ходили по европейской земле", – заявил Шустер.

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube