Шустер: Военные учения на границе Украины и Румынии прошли с участием американской десантной дивизии "Кричащие орлы". Это ошеломило европейцев

"На прошлой неделе на границе Украины и Румынии прошли военные учения, в которых участвовала бригада 101-й дивизии воздушно-десантных войск США. Эта американская дивизия называется "Кричащые орлы". Впервые после 1945 года, после Второй мировой войны в Европе эта дивизия вернулась на нашу территорию. Эта новость ошеломила очень многих европейцев. Это я вам говорю, потому что у меня было такое количество звонков, включая моих детей из Италии", — сообщил Шустер.

По его словам, сейчас это событие всех заинтересовало и "даже взволновало и встревожило".

"Во время этих учений румынская армия как бы выступала как украинская армия, американская — естественно, выступала армия США, участвовали военно-воздушные силы Италии и Польши. Поле боя было очень похоже на ту обстановку, которая складывается в Украине в некоторых регионах. По меньшей мере там где сегодня идут активные боевые действия. Чем особенна эта десантная дивизия и эта бригада? Это самые подготовленные войска США. Они могут в любой момент дня и ночи быть развернуты в любой точке мира, на любом поле боя, в любых условиях", – заявил Шустер.

Он обратил внимание, что на учения и в место расположения американских военных был допущен корреспондент американской телекомпании CBS.

"Журналист имел возможность задавать вопросы американским командирам, а также и румынским. Так вот румынский генерал сказал: "Для меня это очень важно, потому что это будто в Нормандии перед тем, как туда зашли нацисты. То есть Россия не зайдет сюда никогда, потому что здесь уже есть союзники и здесь есть сила очень быстрого и мощного реагирования". Американские командиры говорили, что они готовы к бою, любому. Их 4700 человек — это не огромная сила. Но это очень эффективная сила", – акцентировал Шустер.

Он пояснил, что в действительности это событие "очень важное с точки зрения не только солидарности с Украиной".

"В конце этого репортажа есть слова корреспондента, который говорит, что эти войска могут вступить в бой или (это слово "или" очень важное) при обострении ситуации в Украине, или если один российский солдат ступит на землю страны НАТО. Там не было такого, что мы исключаем вообще присутствие этих войск на территории Украины", – сказал Шустер.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube