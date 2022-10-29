Штайнмайер заявил, что Путин разрушил "горбачевскую мечту" о безопасной Европе, и пообещал Украине всестороннюю помощь

По его словам, окончание холодной войны и выход советских войск из Европы дали "много надежд на мирное будущее". Но полномасштабное вторжение России в Украину "не оставило места для старых мечтаний".

"Путин командует захватнической армией, а украинцы защищают свою страну, которую они строили с момента обретения независимости 30 лет назад. Агрессивная война России разрушила горбачевскую мечту об общем европейском доме. Это атака на право, на принципы отказа от насилия и нерушимости границ. Это атака на все, что мы, немцы, также отстаиваем. Тот, кто пожимает плечами и спрашивает, какое отношение эта война имеет к нам, немцам, имеет к войне, не имеет ни чувства ответственности, ни чувства истории. Мы, немцы, не можем преобладать в Европе с таким отношением – это неправильно!" – сказал он.

Германия прилагает все усилия для поисков дипломатических решений, отметил он. Тем не менее перед лицом зла доброй воли недостаточно, считает Штайнмайер. По его словам, Германия продолжит всестороннюю помощь Украине.

"Это включает военную поддержку – ваш президент [Украины Владимир Зеленский] рассказал мне, насколько спасительными являются немецкие системы противовоздушной обороны. Это включает финансовую и политическую поддержку. И это включает остро необходимую поддержку для быстрого восстановления после подлых нападений России на энергоснабжение, отопление, горячую воду, на все формы жизненно важной инфраструктуры с приближением зимы", – добавил он.