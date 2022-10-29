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Штайнмайер заявил, что Путин разрушил "горбачевскую мечту" о безопасной Европе, и пообещал Украине всестороннюю помощь

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Германия будет финансово и политически поддерживать Киев президент ФРГ
Германия будет финансово и политически поддерживать Киев – президент ФРГ
Фото: ЕРА

Германия будет прилагать все усилия для сокращения зависимости от России и противостоять ее преступлениям. Об этом президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил 28 октября в выступлении перед нацией. Трансляцию в прямом эфире вел ZDF.

По его словам, окончание холодной войны и выход советских войск из Европы дали "много надежд на мирное будущее". Но полномасштабное вторжение России в Украину "не оставило места для старых мечтаний".

"Путин командует захватнической армией, а украинцы защищают свою страну, которую они строили с момента обретения независимости 30 лет назад. Агрессивная война России разрушила горбачевскую мечту об общем европейском доме. Это атака на право, на принципы отказа от насилия и нерушимости границ. Это атака на все, что мы, немцы, также отстаиваем. Тот, кто пожимает плечами и спрашивает, какое отношение эта война имеет к нам, немцам, имеет к войне, не имеет ни чувства ответственности, ни чувства истории. Мы, немцы, не можем преобладать в Европе с таким отношением – это неправильно!" – сказал он.

Германия прилагает все усилия для поисков дипломатических решений, отметил он. Тем не менее перед лицом зла доброй воли недостаточно, считает Штайнмайер. По его словам, Германия продолжит всестороннюю помощь Украине.

"Это включает военную поддержку – ваш президент [Украины Владимир Зеленский] рассказал мне, насколько спасительными являются немецкие системы противовоздушной обороны. Это включает финансовую и политическую поддержку. И это включает остро необходимую поддержку для быстрого восстановления после подлых нападений России на энергоснабжение, отопление, горячую воду, на все формы жизненно важной инфраструктуры с приближением зимы", – добавил он.

Контекст:

25 октября Штайнмайер посетил Украину – впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В ходе визита он побывал в Корюковке Черниговской области. Во время его пребывания в городе была объявлена воздушная тревога и он провел более часа в бомбоубежище с местными жителями.

На брифинге в Киеве Штайнмайер заявил, что Украина вскоре получит от Германии две реактивные системы залпового огня MARS II и четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000. 26 октября пресс-служба правительства ФРГ сообщила, что они уже отправлены.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Франк-Вальтер Штайнмайер, военная техника, военная помощь, финансовая помощь, Европа, война России против Украины
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