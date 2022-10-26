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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Все гораздо страшнее". Штайнмайер поделился впечатлениями от поездки в Украину

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Штайнмайер высказался о ситуации в Украине и вероятности переговоров с Кремлем
Штайнмайер высказался о ситуации в Украине и вероятности переговоров с Кремлем
Фото: EPA

После визита в Украину федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил свое потрясение разрушениями, вызванными войной, и рассказами людей. Об этом 26 октября пишет Taggesshau.

"Все гораздо страшнее, чем мы себе представляем в Германии", – рассказал он. Штайнмайер отметил, что рассказы людей о периоде российской оккупации было невыносимо слушать.

Президент Германии заявил, что каждый человек, имеющий сострадание, хочет, чтобы боевые действия в Украине прекратились. Суверенитет, независимость и территориальная целостность Украины будут сохранены, подчеркнул Штайнмайер.

При этом он сказал, что в настоящее время не видит никаких признаков того, что переговоры состоятся в ближайшее время. Он сомневается, что Москва сможет договориться о мире с Украиной и Западом.

Контекст:

Штайнмайер приехал в Украину 25 октября – впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В ходе визита он посетил Корюковку Черниговской области. Во время его пребывания в городе была объявлена воздушная тревога, и он провел более часа в бомбоубежище с местными жителями.

На брифинге в Киеве Штайнмайер заявил, что Украина вскоре получит от Германии две реактивные системы залпового огня MARS II и четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Теги: Россия, Украина, Франк-Вальтер Штайнмайер, переговоры, война России против Украины
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