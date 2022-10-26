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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Корюковка, где побывал Штайнмайер, станет побратимом немецкого Вальдкирхена

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Штайнмайер рассказал, что впечатлен героизмом жителей Корюковки, которые голыми руками останавливали танки российских оккупантов
Штайнмайер рассказал, что впечатлен героизмом жителей Корюковки, которые голыми руками останавливали танки российских оккупантов
Фото: president.gov.ua

Город Корюковка Черниговской области станет побратимом немецкого города Вальдкирхен, заявил 25 октября на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве, видео которого обнародовал в Telegram украинский лидер, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Штайнмайер посетил Корюковку 25 октября в ходе своего визита в Украину. Во время его пребывания в городе была оглашена воздушная тревога и он провел более часа в бомбоубежище вместе с местными жителями.

"Мы были в подвале. Мы разговаривали с женщинами... Я восхищен мужеством этих людей. Они голыми руками останавливали российские танки и вынудили их повернуть назад", –- рассказал он на брифинге.

Штайнмайер подчеркнул, что в ходе визита видел, насколько сильно российские оккупанты разрушили инфраструктуру Украины, В ходе поездки передал общине Корюковки так называемый зимний пакет – генераторы для поддержки электроснабжения и отопления и специальные машины для деревообработки.

"Я могу подтвердить обещание, что Корюковка установит побратимские отношения с городом Вальдкирхен на юго-западе Германии. Будет развиваться дружба между этими городами, и это не абстракция... Надо, чтобы больше городов поддерживали такие побратимские связи.. Это дает также очень четкий сигнал Москве, что ей не удастся разделить наши народы", – сказал немецкий президент.

Город и городская община Вальдкирхен с населением около 10,5 тыс человек расположены в Баварии.

Во время встречи в Киеве 25 октября Зеленский и Штайнмайер приняли совместное обращение (как отметил украинский президент, первое в истории взаимоотношений государств) о создании новых немецко-украинских муниципальных партнерств и взяли над ними патронат.


Контекст:

Это первый визит президента ФРГ в Украину с начала полномасштабной войны. Попытки Штайнмайера приехать в Украину после 24 февраля сопровождались рядом скандалов. В апреле сообщалось, что президент ФРГ собирался посетить Украину, однако украинские власти сочли его визит нежелательным из-за "тесных связей" с Россией в последние годы.

Сам Штайнмайер подтвердил, что Киев отклонил его визит. "Я был готов это сделать, однако, очевидно, – и я должен принять это во внимание – в Киеве этого не захотели", – заявил он. В Берлине удивлены решением Киева отклонить визит в Украину президента ФРГ, заявил представитель немецкого правительства 12 апреля.

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал предполагаемый отказ Украины принять Штайнмайера, назвав его "раздражающим".

Зеленский сказал, что Офис президента не получал обращения от офиса президента Германии относительно визита Штайнмайера в Украину. 5 мая Зеленский и Штайнмайер провели телефонный разговор, по итогам которого, заявляли в офисе немецкого президента, "разногласия остались в прошлом".

19 октября немецкое издание Bild сообщило, что Штайнмайер якобы отменил запланированный на 20 октября визит в Украину по "соображениям безопасности". Но уже на следующий день, 20 октября, Зеленский поговорил со Штайнмайером и анонсировал его визит в Украину.

Теги: Россия, Киев, Германия, Украина, Чернигов, Берлин, Франк-Вальтер Штайнмайер, оккупация, ФРГ, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, Бавария, война России против Украины, российские оккупанты, воздушная тревога, деоккупация, восстановление
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