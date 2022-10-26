Корюковка, где побывал Штайнмайер, станет побратимом немецкого Вальдкирхена

Штайнмайер посетил Корюковку 25 октября в ходе своего визита в Украину. Во время его пребывания в городе была оглашена воздушная тревога и он провел более часа в бомбоубежище вместе с местными жителями.

"Мы были в подвале. Мы разговаривали с женщинами... Я восхищен мужеством этих людей. Они голыми руками останавливали российские танки и вынудили их повернуть назад", –- рассказал он на брифинге.

Штайнмайер подчеркнул, что в ходе визита видел, насколько сильно российские оккупанты разрушили инфраструктуру Украины, В ходе поездки передал общине Корюковки так называемый зимний пакет – генераторы для поддержки электроснабжения и отопления и специальные машины для деревообработки.

"Я могу подтвердить обещание, что Корюковка установит побратимские отношения с городом Вальдкирхен на юго-западе Германии. Будет развиваться дружба между этими городами, и это не абстракция... Надо, чтобы больше городов поддерживали такие побратимские связи.. Это дает также очень четкий сигнал Москве, что ей не удастся разделить наши народы", – сказал немецкий президент.

Город и городская община Вальдкирхен с населением около 10,5 тыс человек расположены в Баварии.

Во время встречи в Киеве 25 октября Зеленский и Штайнмайер приняли совместное обращение (как отметил украинский президент, первое в истории взаимоотношений государств) о создании новых немецко-украинских муниципальных партнерств и взяли над ними патронат.



