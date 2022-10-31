"Пришло время дать им соответствующий статус". Резников заявил, что Россия не стесняется быть де-факто террористическим государством

"Россия продолжает наносить ракетно-беспилотные удары по гражданской инфраструктуре Украины", – написал он.

Глава Минобороны Украины подчеркнул, что РФ, таким образом, не стесняется быть де-факто террористическим государством.

"Для мира пришло время дать им [РФ] соответствующий правовой статус и надлежащим образом относиться к России", – убежден Резников.

Министр обороны Украины напомнил, что решения об официальном признании РФ государством-террористом уже были приняты некоторыми странами, а именно Польшей, Эстонией и Латвией. Парламентская ассамблея Совета Европы также признала российский режим террористическим.

russia continues to launch missile&drone attacks on civilian infrastructure in Ukraine.

They are not shy to be a de facto terrorist state.

It’s time the world assigns a proper legal status for them and treats russia accordingly, as * +PACE did.#russiaisaterroriststate — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 31, 2022

Утром 31 октября российские войска в очередной раз при помощи ракет и дронов-камикадзе атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего, по данным Генштаба ВСУ, россияне запустили 55 ракет, 45 из них били сбиты. Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях. Из-за попаданий по критической инфраструктуре в Украине введены экстренные отключения электроэнергии.