"Пришло время дать им соответствующий статус". Резников заявил, что Россия не стесняется быть де-факто террористическим государством

"Россия продолжает наносить ракетно-беспилотные удары по гражданской инфраструктуре Украины", – написал он.
Глава Минобороны Украины подчеркнул, что РФ, таким образом, не стесняется быть де-факто террористическим государством.
"Для мира пришло время дать им [РФ] соответствующий правовой статус и надлежащим образом относиться к России", – убежден Резников.
Министр обороны Украины напомнил, что решения об официальном признании РФ государством-террористом уже были приняты некоторыми странами, а именно Польшей, Эстонией и Латвией. Парламентская ассамблея Совета Европы также признала российский режим террористическим.
russia continues to launch missile&drone attacks on civilian infrastructure in Ukraine.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 31, 2022
They are not shy to be a de facto terrorist state.
It’s time the world assigns a proper legal status for them and treats russia accordingly, as * +PACE did.#russiaisaterroriststate
Утром 31 октября российские войска в очередной раз при помощи ракет и дронов-камикадзе атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего, по данным Генштаба ВСУ, россияне запустили 55 ракет, 45 из них били сбиты. Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях. Из-за попаданий по критической инфраструктуре в Украине введены экстренные отключения электроэнергии.
Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма и продолжают настаивать на этом.
Так, 28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. 14 сентября в Сенате США представили еще один законопроект о признании РФ спонсором терроризма.
11 августа Сейм Латвии принял заявление о признании агрессивных действий РФ против мирного населения Украины терроризмом, а РФ – государством, поддерживающим терроризм.
13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии России против Украины", в которой в связи с серьезными нарушениями международного права со стороны РФ рекомендовала признать Россию "террористическим режимом".
18 октября парламент Эстонии (Рийгикогу) принял заявление, которым осудил попытки РФ аннексировать оккупированные территории Украины и объявил Россию государством – спонсором терроризма.
Сенат Польши 26 октября единогласно принял резолюцию о признании власти РФ "террористическим режимом".