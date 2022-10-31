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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Пришло время дать им соответствующий статус". Резников заявил, что Россия не стесняется быть де-факто террористическим государством

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Резников прокомментировал массированный ракетный удар оккупантов 31 октября
Резников прокомментировал массированный ракетный удар оккупантов 31 октября
Фото: kmu.gov.ua

Министр обороны Украины Алексей Резников 31 октября в Telegram заявил, что Россия, нанося удары по гражданской инфраструктуре Украины, ведет себя, как государство-террорист, и заслуживает соответствующего отношения.

"Россия продолжает наносить ракетно-беспилотные удары по гражданской инфраструктуре Украины", – написал он.

Глава Минобороны Украины подчеркнул, что РФ, таким образом, не стесняется быть де-факто террористическим государством.

"Для мира пришло время дать им [РФ] соответствующий правовой статус и надлежащим образом относиться к России", – убежден Резников.

Министр обороны Украины напомнил, что решения об официальном признании РФ государством-террористом уже были приняты некоторыми странами, а именно Польшей, Эстонией и Латвией. Парламентская ассамблея Совета Европы также признала российский режим террористическим. 

Утром 31 октября российские войска в очередной раз при помощи ракет и дронов-камикадзе атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего, по данным Генштаба ВСУ, россияне запустили 55 ракет, 45 из них били сбиты. Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях. Из-за попаданий по критической инфраструктуре в Украине введены экстренные отключения электроэнергии.

Контекст:

Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма и продолжают настаивать на этом.

Так, 28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. 14 сентября в Сенате США представили еще один законопроект о признании РФ спонсором терроризма.

11 августа Сейм Латвии принял заявление о признании агрессивных действий РФ против мирного населения Украины терроризмом, а РФ – государством, поддерживающим терроризм.

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии России против Украины", в которой в связи с серьезными нарушениями международного права со стороны РФ рекомендовала признать Россию "террористическим режимом".

18 октября парламент Эстонии (Рийгикогу) принял заявление, которым осудил попытки РФ аннексировать оккупированные территории Украины и объявил Россию государством – спонсором терроризма.

Сенат Польши 26 октября единогласно принял резолюцию о признании власти РФ "террористическим режимом".

Теги: терроризм, Министерство обороны Украины, террористы, Алексей Резников, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, военное преступление
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