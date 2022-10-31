В МИД Украины заявили, что ракетные атаки РФ несут прямую угрозу безопасности соседних стран, призвав поставить Киеву системы ПРО и ПВО

Об этом 31 октября в Facebook заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

В МВД Молдовы сообщили сегодня, что на севере страны в районе северной окраины населенного пункта Наславча упала российская ракета, сбитая ПВО Украины.

"Ракетные атаки, которые РФ запускает по украинским городам со стороны Черного моря, Беларуси, России или Каспия, несут прямую угрозу безопасности соседних стран, – написал Николенко. – Именно поэтому важно, чтобы Украина как можно быстрее получила современные средства противоракетной и противовоздушной обороны. Эти системы будут спасать жизнь людей и защищать критическую инфраструктуру".

Контекст:

В минобороны Молдовы заявили 31 октября, что системы воздушного наблюдения национальной армии не зафиксировали незаконных полетов в воздушном пространстве республики. "Осколки сбитой ракеты не были обнаружены радиолокационными станциями из-за их размеров и малой отражающей поверхности", – отметили в оборонном ведомстве. В молдавском минобороны добавили, что на место падения российской ракеты отправились инженеры национальной армии.

В Воздушных силах ВСУ допустили, что осколки сбитой российской ракеты могли упасть в Молдове, отметив, что она летела над территорией Украины. Спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что Россия использует воздушное пространство суверенного государства Молдова для террористических атак по Украине.

После инцидента Молдова объявила персоной нон грата российского дипломата.