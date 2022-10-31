"Летела над территорией Украины". В Воздушных силах допустили, что осколки сбитой российской ракеты могли упасть в Молдове

Оккупанты не впервые через Молдову бьют ракетами по Украине, отметил Игнат Скриншот: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Об этом 31 октября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", заявил спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, это "еще одно преступление, которое надо документировать и показывать западному сообществу".

"Не впервые они [россияне] через Молдову бьют ракетами по Украине, в частности по западу, по юго-западу. Не впервые мы фиксируем там постоянное появление беспилотных летательных аппаратов – за 5–10 км от румынской границы. То есть беспилотный аппарат оперативно-тактического уровня таким образом провоцирует также страны НАТО. Вот мы видим и последствия", – сказал Игнат.

Он допустил, что осколки сбитой Украиной российской ракеты могли упасть на территории Молдовы.

"Летела над территорией Украины [ракета армии РФ]. Была применена против нее ракета, и очевидно, что осколки таки могли попасть – не исключено – на территорию Молдовы. Но это уже можно будет увидеть, когда местная власть найдет эти осколки ракеты, которые действительно там есть. Но Воздушные силы [ВСУ] работали по воздушной цели, которая залетела на территорию Украины", – подчеркнул спикер командования ВС ВСУ.

Об упавшей ракете российских оккупантов в районе северной окраины населенного пункта Наславча, расположенного на границе с Украиной, которую сбила украинская система ПВО, рассказали в МВД Молдовы.

В правоохранительном ведомстве добавили, что пострадавших в результате инцидента нет, но выбиты окна в нескольких домах в Наславче.

В минобороны Молдовы заявили, что системы воздушного наблюдения национальной армии не зафиксировали незаконных полетов в воздушном пространстве республики.

"Осколки сбитой ракеты не были обнаружены радиолокационными станциями из-за их размеров и малой отражающей поверхности", – отметили в оборонном ведомстве.

В молдавском минобороны добавили, что на место падения российской ракеты отправились инженеры национальной армии.

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