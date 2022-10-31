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Молдова объявила персоной нон грата дипломата из РФ после падения на территории страны осколков сбитой Украиной российской ракеты

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Сотрудник посольства РФ должен будет покинуть Кишинев, отметили в МИД Молдовы
Сотрудник посольства РФ должен будет покинуть Кишинев, отметили в МИД Молдовы
Фото: Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova / Facebook

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы сообщило в Facebook 31 октября, что приняло решение объявить персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Кишиневе.

Отмечается, что о решении о высылке российского дипломата МИД Молдовы уведомил посла РФ Олега Васнецова.

"Ракетные удары по соседней стране приводят к дальнейшей эскалации рисков безопасности, а граждане нашей страны все больше ощущают на себе разрушительные последствия войны… Атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру также создают все большие угрозы энергетической безопасности страны", – заявили во внешнеполитической ведомстве Молдовы.

Сотрудник посольства РФ должен будет покинуть Кишинев, при этом не указывается, о ком именно идет речь.

https://www.facebook.com/mfa.gov.md/posts/pfbid02rL1xKN2wzcK9LZRuNANNxWtS3Ua1Q4u6m9BJGVKV3EiPULa9LCKHXd72t7KKQwZYl

Контекст:

МИД Молдовы принял решение о высылке российского дипломата после инцидента с падением в районе северной окраины населенного пункта Наславча осколков российской ракеты, сбитой утром 31 октября системой ПВО Украины, о чем сообщали в МВД Молдовы.  

В минобороны Молдовы заявили, что системы воздушного наблюдения национальной армии не зафиксировали незаконных полетов в воздушном пространстве республики. "Осколки сбитой ракеты не были обнаружены радиолокационными станциями из-за их размеров и малой отражающей поверхности", – отметили в оборонном ведомстве. В молдавском минобороны добавили, что на место падения российской ракеты отправились инженеры национальной армии.

В Воздушных силах ВСУ допустили, что осколки сбитой российской ракеты могли упасть в Молдове, отметив, что она летела над территорией Украины. Спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что Россия использует воздушное пространство суверенного государства Молдова для террористических атак по Украине.

Теги: Россия, Молдова, посольство РФ, угрозы, воздушное пространство, Кишинев, МИД Молдовы, обстрелы, война России против Украины, дипломаты, безопасность, ракета, население
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