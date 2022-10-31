Молдова объявила персоной нон грата дипломата из РФ после падения на территории страны осколков сбитой Украиной российской ракеты

Отмечается, что о решении о высылке российского дипломата МИД Молдовы уведомил посла РФ Олега Васнецова.
"Ракетные удары по соседней стране приводят к дальнейшей эскалации рисков безопасности, а граждане нашей страны все больше ощущают на себе разрушительные последствия войны… Атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру также создают все большие угрозы энергетической безопасности страны", – заявили во внешнеполитической ведомстве Молдовы.
Сотрудник посольства РФ должен будет покинуть Кишинев, при этом не указывается, о ком именно идет речь.
МИД Молдовы принял решение о высылке российского дипломата после инцидента с падением в районе северной окраины населенного пункта Наславча осколков российской ракеты, сбитой утром 31 октября системой ПВО Украины, о чем сообщали в МВД Молдовы.
В минобороны Молдовы заявили, что системы воздушного наблюдения национальной армии не зафиксировали незаконных полетов в воздушном пространстве республики. "Осколки сбитой ракеты не были обнаружены радиолокационными станциями из-за их размеров и малой отражающей поверхности", – отметили в оборонном ведомстве. В молдавском минобороны добавили, что на место падения российской ракеты отправились инженеры национальной армии.
В Воздушных силах ВСУ допустили, что осколки сбитой российской ракеты могли упасть в Молдове, отметив, что она летела над территорией Украины. Спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что Россия использует воздушное пространство суверенного государства Молдова для террористических атак по Украине.