Молдова объявила персоной нон грата дипломата из РФ после падения на территории страны осколков сбитой Украиной российской ракеты

Отмечается, что о решении о высылке российского дипломата МИД Молдовы уведомил посла РФ Олега Васнецова.

"Ракетные удары по соседней стране приводят к дальнейшей эскалации рисков безопасности, а граждане нашей страны все больше ощущают на себе разрушительные последствия войны… Атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру также создают все большие угрозы энергетической безопасности страны", – заявили во внешнеполитической ведомстве Молдовы.

Сотрудник посольства РФ должен будет покинуть Кишинев, при этом не указывается, о ком именно идет речь.