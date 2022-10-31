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Зеленский подтвердил Гутерришу приверженность Украины зерновому соглашению: Готовы оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности

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Зеленский рассказал Гутерришу о последствиях российского ракетного обстрела
Зеленский рассказал Гутерришу о последствиях российского ракетного обстрела
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября провел телефонные переговоры с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Об этом украинский лидер сообщил в Twitter.

"Подтвердил приверженность Украины зерновому соглашению. Мы [Украина] готовы оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности", – сообщил он.

Президент Украины, по его словам, проинформировал Гутерриша о последствиях новой волны ракетного террора и ядерном шантаже РФ.

"Реакция мира и ООН должна быть жесткой", – отметил Зеленский. 

Контекст:

29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за якобы "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Зеленский потребовал жесткой международной реакции на это. Он также подчеркнул, что Россия начала блокировать действие черноморской "зерновой инициативы" и морского экспорта из Украины еще в сентябре. США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.

31 октября в ООН заявили, что зерновое соглашение остается в силе, так как Россия не сообщила о выходе из него.

Из украинских портов Одесса, Черноморск и Пивденный 31 октября вышли 12 судов с 354,5 тыс. тонн агропродукции. В ООН на этот день анонсировали проход по "зерновому коридору" 16 судов.

Теги: Россия, Украина, Одесса, ООН, Севастополь, экономика, Черное море, переговоры, экспорт, голод, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Черноморск, безопасность, Антониу Гутерриш, соглашение, зерно
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