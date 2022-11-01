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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: "Русский мир" несет ракеты С-300 в жилые дома, общежития, университеты. Такие вы нам предлагаете переговоры?

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Зеленский россиянам: Единственным возможным финалом вашей циничной тактики станет поражение и справедливое наказание за все преступления
Зеленский – россиянам: Единственным возможным финалом вашей циничной тактики станет поражение и справедливое наказание за все преступления
Фото: EPA

Единственным возможным финалом войны для РФ станет поражение и наказание за все совершенные преступления. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram 1 ноября.

"Что несет "русский мир" украинцам? Ракеты С-300 в жилые дома, общежития, университеты. Боль, страдания и разруху. Вот такие вы нам предлагаете переговоры? Террористы. Единственным возможным финалом вашей циничной тактики станет поражение и справедливое наказание за все преступления", – написал президент.

Ракетами С-300 Россия в полночь обстреляла НиколаевЧастично было разрушено здание учебного заведения. Полностью разрушен двухэтажный жилой дом. Погиб один человек, пять получили ранения.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с Путиным, но в Москве отвечали отказом.

17 мая в Офисе президента Украины заявили, что переговорный процесс между странами, который проходил на уровне делегаций, приостановлен, так как на данный момент с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать. С тех пор он не был возобновлен.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Путин заявлял 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

30 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по поводу войны, которую РФ развязала против Украины. Спикер МИД Олег Николенко в ответ заявил, что единственным реалистическим предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории за пределы границ по состоянию на 1991 год.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Николаев, переговоры, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, С-300
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