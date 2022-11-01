Из портов Украины вышли еще три судна с продовольствием, несмотря на заявление РФ о приостановке ее участия в "зерновом соглашении"

Из портов Черноморск и Пивденный 1 ноября вышли три судна из 85 тыс. тонн агропродукции для стран Африки и Европы, отметили в Мининфраструктуры Украины Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Об этом 1 ноября в Facebook проинформировало Мининфраструктуры Украины.

"Сегодня из портов Черноморск и Пивденный вышли еще три судна из 85 тыс. тонн агропродукции для стран Африки и Европы. В их числе балкер BOMUSTAFA O с 22,8 тыс. тонн пшеницы для Ливии и NIMET TORLAK с 12,6 тыс. тонн шрота для Марокко, – говорится в сообщении. – В свою очередь, украинские порты приняли два танкера под загрузку маслом для Иордании и Румынии".

Отмечается, что благодаря тому, что ООН и Турция увеличили количество инспекционных групп до 10-ти, Совместный координационный центр 31 октября проверил 46 судов из 1,7 млн тонн украинской агропродукции, уже отправившихся в порты назначения.

"Очередь из судов в Босфоре, ожидающих инспекции, сократилась до 147 судов как на выход, так и на вход", – сказано в сообщении.

Всего за три месяца действия "зернового соглашения" 422 судна экспортировали около 10 млн тонн агропродукции, указали в Мининфраструктуры Украины.

В то же время, этот объем мог бы быть на 30-40% больше, если бы Россия не блокировала проведение инспекций в Босфоре, подчеркнули в ведомстве.

"Напомним, что ООН и Турция отметили необходимость продолжения "зерновой инициативы" и согласовали движение судов по гуманитарному коридору. В то же время, продолжаются переговоры ООН и Турции с делегацией России, где стороны продолжают искать решения для полноценной реализации инициативы. Украина, со своей стороны, продолжает выполнять свои обязательства и остается гарантом продовольственной безопасности для всего цивилизованного мира", – резюмировали в Мининфраструктуры.

1 ноября ситуацию вокруг поставок зерна из морских портов Украины в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил президент Турции Реджеп Эрдоган.