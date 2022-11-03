"Использовали язык силы". Кулеба рассказал, почему Россия вернулась в "зерновое соглашение"

"Мы никогда не использовали "зерновой коридор" в военных целях и не собираемся этого делать. Вот что мы сделали: мы сказали, что не собираемся использовать "зерновой коридор" в военных целях. А слова о гарантиях – всего лишь способ России соблюсти приличия. Россия вернулась к "зерновой инициативе" не потому, что кто-то давал ей какие-то заверения, а потому что было много закулисной дипломатии со стороны генсека ООН и президента Турции. И говорили на понятном [президенту России Владимиру] Путину языке, который является языком силы. Это не был язык уступок. Если вы разговариваете с ним таким образом и подкрепляете свои слова действиями, вы всегда можете одержать верх", – сказал он.
Кулеба отметил, что до 24 февраля многие делали одну ошибку – они пытались задобрить Путина и пойти ему на уступки. Однако из этого ничего не выходило.
"В этой конкретной ситуации была согласованная позиция между ООН, Турцией и Украиной, и Россия вернулась к украинской инициативе. Как аргумент, чтобы сохранить лицо, они используют гарантии. Но, как я уже сказал, Украина никогда не использовала этот "зерновой коридор" в военных целях. Мы всегда были надежным поставщиком продуктов питания на мировой рынок, потому что, в отличие от России, заботимся о людях", – отметил глава МИД.
29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за якобы "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".
Зеленский потребовал жесткой международной реакции на это. Он также подчеркнул, что Россия начала блокировать действие черноморской "зерновой инициативы" и морского экспорта из Украины еще в сентябре. США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.
31 октября в ООН заявили, что "зерновое соглашение" остается в силе, так как Россия не сообщила о выходе из него.
31 октября и 1 ноября, несмотря на приостановку РФ участия в "зерновой сделке", из портов Украины вышли суда с продовольствием.
Президент Турции 1 ноября провел с президентом РФ Владимиром Путиным переговоры по поводу "зернового соглашения". Россия после переговоров с турецкой стороной сообщила, что возвращается к "зерновой сделке".
В Офисе президента Украины отметили, что западным лидерам стоит "извлечь урок из зерновой "османской дипломатии".
Зеленский в ходе разговора с Эрдоганом вечером 2 ноября поблагодарил президента Турции "за активное участие в сохранении "зернового соглашения".