"Использовали язык силы". Кулеба рассказал, почему Россия вернулась в "зерновое соглашение"

"Мы никогда не использовали "зерновой коридор" в военных целях и не собираемся этого делать. Вот что мы сделали: мы сказали, что не собираемся использовать "зерновой коридор" в военных целях. А слова о гарантиях – всего лишь способ России соблюсти приличия. Россия вернулась к "зерновой инициативе" не потому, что кто-то давал ей какие-то заверения, а потому что было много закулисной дипломатии со стороны генсека ООН и президента Турции. И говорили на понятном [президенту России Владимиру] Путину языке, который является языком силы. Это не был язык уступок. Если вы разговариваете с ним таким образом и подкрепляете свои слова действиями, вы всегда можете одержать верх", – сказал он.

Кулеба отметил, что до 24 февраля многие делали одну ошибку – они пытались задобрить Путина и пойти ему на уступки. Однако из этого ничего не выходило.

"В этой конкретной ситуации была согласованная позиция между ООН, Турцией и Украиной, и Россия вернулась к украинской инициативе. Как аргумент, чтобы сохранить лицо, они используют гарантии. Но, как я уже сказал, Украина никогда не использовала этот "зерновой коридор" в военных целях. Мы всегда были надежным поставщиком продуктов питания на мировой рынок, потому что, в отличие от России, заботимся о людях", – отметил глава МИД.