Зеленский о возобновлении работы "зернового коридора": Все убедились, что есть только одна угроза глобальной продовольственной безопасности – Россия

Если бы не было нападения РФ на Украину, то не было бы "даже призрачной угрозы" глобального продовольственного кризиса, подчеркнул Зеленский Фото: president.gov.ua

Министерство обороны РФ заявило сегодня, что Россия возобновляет реализацию "зерновой сделки", приостановленной после взрывов в Севастополе.

"Сегодня у нас есть весомый дипломатический результат для нашего государства и всего мира – экспортная "зерновая инициатива" продолжит работу, – сказал президент. – В который раз все убедились, что в нашем регионе есть только одна угроза глобальной продовольственной безопасности, и это – Российская Федерация, больше никто".

Зеленский отметил, что "принципиально и действенно" в ситуации отреагировали ООН и лично генсек организации Антониу Гутерриш, также "действовал и президент Турции Реджеп Эрдоган". Кроме того, "своевременно и справедливо реагировали и другие ведущие субъекты международных отношений", добавил президент Украины.

"Вся эта ситуация моментально отразилась и на показателях на биржах – мы видим некоторое удешевление и в отношении пшеницы, и в отношении кукурузы. Каждый раз, когда активизируется российский шантаж, продовольствие дорожает. И каждый раз, когда мир не поддается шантажу, агропродукция дешевеет. А если бы российского нападения на Украину не было, то не было бы даже призрачной угрозы глобального продовольственного кризиса", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, "десятки миллионов людей во многих странах" в этом году "переплатили десятки миллиардов долларов" за продукты питания – и "только по вине России, только из-за сумасшедшей российской агрессии, которая дестабилизирует международную торговлю".