Зеленский о возобновлении работы "зернового коридора": Все убедились, что есть только одна угроза глобальной продовольственной безопасности – Россия

Министерство обороны РФ заявило сегодня, что Россия возобновляет реализацию "зерновой сделки", приостановленной после взрывов в Севастополе.
"Сегодня у нас есть весомый дипломатический результат для нашего государства и всего мира – экспортная "зерновая инициатива" продолжит работу, – сказал президент. – В который раз все убедились, что в нашем регионе есть только одна угроза глобальной продовольственной безопасности, и это – Российская Федерация, больше никто".
Зеленский отметил, что "принципиально и действенно" в ситуации отреагировали ООН и лично генсек организации Антониу Гутерриш, также "действовал и президент Турции Реджеп Эрдоган". Кроме того, "своевременно и справедливо реагировали и другие ведущие субъекты международных отношений", добавил президент Украины.
"Вся эта ситуация моментально отразилась и на показателях на биржах – мы видим некоторое удешевление и в отношении пшеницы, и в отношении кукурузы. Каждый раз, когда активизируется российский шантаж, продовольствие дорожает. И каждый раз, когда мир не поддается шантажу, агропродукция дешевеет. А если бы российского нападения на Украину не было, то не было бы даже призрачной угрозы глобального продовольственного кризиса", – подчеркнул Зеленский.
По его словам, "десятки миллионов людей во многих странах" в этом году "переплатили десятки миллиардов долларов" за продукты питания – и "только по вине России, только из-за сумасшедшей российской агрессии, которая дестабилизирует международную торговлю".
29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за якобы "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".
Зеленский потребовал жесткой международной реакции на это. Он также подчеркнул, что Россия начала блокировать действие черноморской "зерновой инициативы" и морского экспорта из Украины еще в сентябре. США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.
31 октября в ООН заявили, что "зерновое соглашение" остается в силе, так как Россия не сообщила о выходе из него.
31 октября и 1 ноября, несмотря на приостановку РФ участия в "зерновой сделке", из портов Украины вышли суда с продовольствием.
Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказывал, что 1 ноября провел с президентом РФ Владимиром Путиным переговоры по поводу "зернового соглашения".
Россия после переговоров с турецкой стороной сообщила, что возвращается к "зерновой сделке". В Офисе президента Украины отметили, что западным лидерам стоит "извлечь урок из зерновой "османской дипломатии". "Шантажист с российскими корнями всегда уступает тем, кто сильнее, и умеет четко аргументировать твердую позицию. Путь к "умиротворению" агрессора лежит только через разумную демонстрацию силы", – подчеркнул советник главы ОП Михаил Подоляк.
Зеленский в ходе разговора с Эрдоганом вечером 2 ноября поблагодарил президента Турции "за активное участие в сохранении "зернового соглашения".