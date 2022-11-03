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Зеленский о возобновлении работы "зернового коридора": Все убедились, что есть только одна угроза глобальной продовольственной безопасности – Россия

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Если бы не было нападения РФ на Украину, то не было бы "даже призрачной угрозы" глобального продовольственного кризиса, подчеркнул Зеленский
Если бы не было нападения РФ на Украину, то не было бы "даже призрачной угрозы" глобального продовольственного кризиса, подчеркнул Зеленский
Фото: president.gov.ua

Шантаж России в вопросе "зернового соглашения" ни к чему не привел. Об этом 2 ноября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Министерство обороны РФ заявило сегодня, что Россия возобновляет реализацию "зерновой сделки", приостановленной после взрывов в Севастополе.

"Сегодня у нас есть весомый дипломатический результат для нашего государства и всего мира – экспортная "зерновая инициатива" продолжит работу, – сказал президент. – В который раз все убедились, что в нашем регионе есть только одна угроза глобальной продовольственной безопасности, и это – Российская Федерация, больше никто".

Зеленский отметил, что "принципиально и действенно" в ситуации отреагировали ООН и лично генсек организации Антониу Гутерриш, также "действовал и президент Турции Реджеп Эрдоган". Кроме того, "своевременно и справедливо реагировали и другие ведущие субъекты международных отношений", добавил президент Украины.

"Вся эта ситуация моментально отразилась и на показателях на биржах – мы видим некоторое удешевление и в отношении пшеницы, и в отношении кукурузы. Каждый раз, когда активизируется российский шантаж, продовольствие дорожает. И каждый раз, когда мир не поддается шантажу, агропродукция дешевеет. А если бы российского нападения на Украину не было, то не было бы даже призрачной угрозы глобального продовольственного кризиса", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, "десятки миллионов людей во многих странах" в этом году "переплатили десятки миллиардов долларов" за продукты питания – и "только по вине России, только из-за сумасшедшей российской агрессии, которая дестабилизирует международную торговлю".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/526068949339906/

Контекст:

29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за якобы "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Зеленский потребовал жесткой международной реакции на это. Он также подчеркнул, что Россия начала блокировать действие черноморской "зерновой инициативы" и морского экспорта из Украины еще в сентябре. США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.

31 октября в ООН заявили, что "зерновое соглашение" остается в силе, так как Россия не сообщила о выходе из него.

31 октября и 1 ноября, несмотря на приостановку РФ участия в "зерновой сделке", из портов Украины вышли суда с продовольствием.  

Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказывал, что 1 ноября провел с президентом РФ Владимиром Путиным переговоры по поводу "зернового соглашения".

Россия после переговоров с турецкой стороной сообщила, что возвращается к "зерновой сделке". В Офисе президента Украины отметили, что западным лидерам стоит "извлечь урок из зерновой "османской дипломатии". "Шантажист с российскими корнями всегда уступает тем, кто сильнее, и умеет четко аргументировать твердую позицию. Путь к "умиротворению" агрессора лежит только через разумную демонстрацию силы", – подчеркнул советник главы ОП Михаил Подоляк.

Зеленский в ходе разговора с Эрдоганом вечером 2 ноября поблагодарил президента Турции "за активное участие в сохранении "зернового соглашения".

Теги: Россия, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, ООН, переговоры, агрессия, экспорт, угрозы, Владимир Зеленский, шантаж, торговля, пшеница, президент, безопасность, Антониу Гутерриш, Российская Федерация, сделка, кукуруза, корабли, соглашение, обращение, зерно
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