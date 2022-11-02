Россия заявила, что возвращается к "зерновому соглашению"

В российском ведомстве говорят, что им "удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ".

В частности, как утверждает минобороны РФ, украинская сторона официально заверила, что морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями "Черноморской инициативы".

"Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными, и возобновляет реализацию соглашения – инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины ("Черноморская инициатива")", – говорится в сообщении.