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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия заявила, что возвращается к "зерновому соглашению"

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Россия заявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" 29 октября
Россия заявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" 29 октября
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Министерство обороны РФ заявило, что Россия возобновляет реализацию "зерновой сделки", приостановленной после взрывов в Севастополе.

В российском ведомстве говорят, что им "удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ".

В частности, как утверждает минобороны РФ, украинская сторона официально заверила, что морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями "Черноморской инициативы".

"Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными, и возобновляет реализацию соглашения – инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины ("Черноморская инициатива")", – говорится в сообщении.

Контекст:

29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за якобы "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал жесткой международной реакции на это. Он также подчеркнул, что Россия начала блокировать действие черноморской "зерновой инициативы" и морского экспорта из Украины еще в сентябре. США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.

31 октября в ООН заявили, что "зерновое соглашение" остается в силе, так как Россия не сообщила о выходе из него.

Из украинских портов Одесса, Черноморск и Пивденный 31 октября вышли 12 судов с 354,5 тыс. тонн агропродукции. В ООН на этот день анонсировали проход по "зерновому коридору" 16 судов.

1 ноября из портов Украины вышли еще три судна с продовольствием, несмотря на заявление РФ о приостановке участия в "зерновом соглашении".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, минобороны РФ, зерно
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