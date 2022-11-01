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Юрий Луценко
Юрий Луценко

Бывший генпрокурор Украины.


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Эрдоган посмеялся над Путиным заявлением о достаточности турецкого флота для продления зерновых конвоев из Одессы

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Фашизм – это всегда голова, повернутая назад, во времена имперского величия прошлых веков. Именно поэтому в реальном времени фашизм всегда проигрывает.

Есть гарантированный признак его близкого краха – смех над режимом. Смех Чарли Чаплина убил фашизм Гитлера. Смех украинцев над "боевыми комарами" и TikTok-боевиками России убивает фашизм Путина.

Прямо сейчас Эрдоган посмеялся над Путиным. Заявлением о достаточности турецкого флота для продления зерновых конвоев из Одессы он демонстрирует ничтожность фашистского флота.

Путин может что угодно болтать о величии "русского мира". Но мезозой закончился, динозавры должны умереть. Это закон эволюции.

На фото – флот Турции и РФ. За кадром остались украинские ракеты, артиллерия и морские дроны, которые с аппетитом смеются над "великой морской державой".

Источник: Юрій Луценко / Facebook

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Теги: Россия, Юрий Луценко, Украина, Одесса, Турция, Вооруженные силы Украины, конвой, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, зерно
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