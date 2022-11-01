Путин сказал Эрдогану, что Украина использовала "зерновой коридор" для ударов по кораблям РФ в Севастополе. В СНБО такие заявления назвали "параноидальным бредом"

Об этом сообщается в Telegram Кремля.

Отмечается, что Путин проинформировал Эрдогана о причинах принятого Россией решения приостановить действие соглашения.

В частности, глава Кремля указал, что Украина при поддержке западных партнеров якобы использовала морской "зерновой коридор" для осуществления ударов по инфраструктуре и кораблям Черноморского флота РФ во временно оккупированном Россией Севастополе.

Путин также отметил необходимость получения от украинской стороны "реальных гарантий неукоснительного соблюдения Стамбульских договоренностей, в частности, о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях", написали в Кремле.

"Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках этой черноморской инициативы", – сказано в сообщении.

Заявления российских властей об использовании "зернового коридора" для атаки на корабли Черноморского флота России в оккупированном Севастополе секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назвал "параноидальным бредом".

"Обострение, наверное, осеннее у представителей Российской Федерации. Это просто невозможно. Дело в том, что те корабли, которые выходят с зерном, – они не имеют отношения никакого к процессам, которые происходят в нашей стране, которая на сегодняшний день (часть) оккупирована, та, что под названием Крым", – сказал Данилов в интервью ТСН 30 октября.