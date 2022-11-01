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Путин сказал Эрдогану, что Украина использовала "зерновой коридор" для ударов по кораблям РФ в Севастополе. В СНБО такие заявления назвали "параноидальным бредом"

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Путин (справа) рассказал Эрдогану (слева) о причинах принятого Россией решения приостановить действие "зернового соглашения", отметили в Кремле
Путин (справа) рассказал Эрдогану (слева) о причинах принятого Россией решения приостановить действие "зернового соглашения", отметили в Кремле
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом 1 ноября обсудил среди прочего вопрос реализации Стамбульского соглашения по вывозу зерна из черноморских портов Украины.

Об этом сообщается в Telegram Кремля.

Отмечается, что Путин проинформировал Эрдогана о причинах принятого Россией решения приостановить действие соглашения.

В частности, глава Кремля указал, что Украина при поддержке западных партнеров якобы использовала морской "зерновой коридор" для осуществления ударов по инфраструктуре и кораблям Черноморского флота РФ во временно оккупированном Россией Севастополе.

Путин также отметил необходимость получения от украинской стороны "реальных гарантий неукоснительного соблюдения Стамбульских договоренностей, в частности, о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях", написали в Кремле.

"Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках этой черноморской инициативы", – сказано в сообщении.

Заявления российских властей об использовании "зернового коридора" для атаки на корабли Черноморского флота России в оккупированном Севастополе секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назвал "параноидальным бредом".

"Обострение, наверное, осеннее у представителей Российской Федерации. Это просто невозможно. Дело в том, что те корабли, которые выходят с зерном, – они не имеют отношения никакого к процессам, которые происходят в нашей стране, которая на сегодняшний день (часть) оккупирована, та, что под названием Крым", – сказал Данилов в интервью ТСН 30 октября.

Контекст:

29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за якобы "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал жесткой международной реакции на это. Он также подчеркнул, что Россия начала блокировать действие черноморской "зерновой инициативы" и морского экспорта из Украины еще в сентябре. США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.

31 октября в ООН заявили, что "зерновое соглашение" остается в силе, так как Россия не сообщила о выходе из него.

Из украинских портов Одесса, Черноморск и Пивденный 31 октября вышли 12 судов с 354,5 тыс. тонн агропродукции. В ООН на этот день анонсировали проход по "зерновому коридору" 16 судов.

1 ноября из портов Украины вышли еще три судна с продовольствием, несмотря на заявление РФ о приостановке участия в "зерновом соглашении".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, ООН, Севастополь, СНБО, военные, переговоры, экспорт, президент, взрывы, инфраструктура, корабли, Алексей Данилов, соглашение, зерно
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