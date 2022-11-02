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Эрдогана спросили, как РФ "убедили" возобновить участие в "зерновой сделке". Он ответил: Сначала я сообщу Байдену

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Эрдоган проводил с Путиным переговоры о "зерновом соглашении"
Эрдоган проводил с Путиным переговоры о "зерновом соглашении"
Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен обсудить возобновление работы "зернового коридора" в Черном море с президентом США Джо Байденом.

Об этом он рассказал журналистам 2 ноября, сообщает Norm Haber

Представители медиа спросили Эрдогана, как Россию убедили возобновить участие в инициативе. Он ответил: "Сначала я сообщу Байдену, а потом вам". Видео обнародовало турецкое СМИ Hürriyet, его также разместил в своем Telegram-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко. 

Эрдоган рассказывал, что 1 ноября он провел переговоры по поводу "зернового соглашения" с президентом РФ Владимиром Путиным, а сегодня, 2 ноября, намерен также обсудить ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Минобороны России сегодня также заявило, что страна возвращается к "зерновой сделке", приостановленной после взрывов в Севастополе. В ведомстве утверждают, что получили от Украины письменные гарантии "о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ".

Контекст:

29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям.

После этого Россия, блокировавшая движение судов по гуманитарному коридору, объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал жесткой международной реакции на это. Он также подчеркнул, что Россия начала блокировать действие черноморской "зерновой инициативы" и морского экспорта из Украины еще в сентябре. США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.

30 октября из-за блокировки Россией морской экспорт был невозможен, сообщили в Мининфраструктуры Украины. В Босфоре образовалась очередь из заблокированных судов. 

ООН, Турция и Украина согласовали план движения по морскому коридору нескольких судов на 31 октября и проинформировали об этом Россию "в соответствии с установленными процедурами". Совместный координационный центр предусмотрел работу 10 инспекционных групп для проверки судов и утром 31 октября суда с продовольствием вышли из украинских портов.

31 октября министерство обороны России заявило, что движение судов по коридору безопасности, который определен "зерновой инициативой", "приостановлено". В ООН ответили, что "зерновое соглашение" остается в силе, так как Россия не вышла из него. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна продолжит выполнять условиях соглашения. 

1 ноября из портов Украины вышли еще три судна с продовольствием, но на 2 ноября Украина, Турция и ООН договорились не планировать рейсы по "зерновому коридору". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Реджеп Эрдоган, ООН, Джо Байден, переговоры, война России против Украины, зерно
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