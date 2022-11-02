Эрдогана спросили, как РФ "убедили" возобновить участие в "зерновой сделке". Он ответил: Сначала я сообщу Байдену

Об этом он рассказал журналистам 2 ноября, сообщает Norm Haber.

Представители медиа спросили Эрдогана, как Россию убедили возобновить участие в инициативе. Он ответил: "Сначала я сообщу Байдену, а потом вам". Видео обнародовало турецкое СМИ Hürriyet, его также разместил в своем Telegram-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Эрдоган рассказывал, что 1 ноября он провел переговоры по поводу "зернового соглашения" с президентом РФ Владимиром Путиным, а сегодня, 2 ноября, намерен также обсудить ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Минобороны России сегодня также заявило, что страна возвращается к "зерновой сделке", приостановленной после взрывов в Севастополе. В ведомстве утверждают, что получили от Украины письменные гарантии "о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ".