Турция продолжит выполнять условия "зерновой сделки" – министр обороны

Хулуси Акар о "зерновом соглашении": Мы желаем, чтобы это продолжалось. Турция выполняла и продолжает выполнять все свои обязанности Фото: msb.gov.tr

Министра спросили о заявлениях РФ относительно приостановки движения судов по "зерновому коридору".

"Если все так и останется, если прекратятся перевозки зерна, мы все видим, что события могут развиваться вплоть до серьезного дефицита продовольствия в развивающихся странах, роста цен и ухудшения политической стабильности, – ответил Акар. – Сразу же после подписания соглашения произошло серьезное снижение цен на зерно. Мы желаем, чтобы это продолжалось в том же духе. В этом отношении мы, как Турция, выполняли и продолжаем выполнять все свои обязанности".

Акар напомнил о переговорах президента Турции Реджепа Эрдогана с главой Кремля Владимиром Путиным о "зерновой сделке" и подчеркнул: это соглашение выгодно всем сторонам, а нарушение его условий "станет проблемой для всех сторон".

Он рассказал, что за время действия соглашения из украинских портов вывезли более 10 млн тонн продовольствия.

"По состоянию на вчерашний день суда, которые вышли из украинских портов и находятся в море, продолжают свой путь. Там нет проблем с выходом судов с турецкой символикой. Они будут продолжать выходить", – добавил министр.