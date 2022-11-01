Турция продолжит выполнять условия "зерновой сделки" – министр обороны

Министра спросили о заявлениях РФ относительно приостановки движения судов по "зерновому коридору".
"Если все так и останется, если прекратятся перевозки зерна, мы все видим, что события могут развиваться вплоть до серьезного дефицита продовольствия в развивающихся странах, роста цен и ухудшения политической стабильности, – ответил Акар. – Сразу же после подписания соглашения произошло серьезное снижение цен на зерно. Мы желаем, чтобы это продолжалось в том же духе. В этом отношении мы, как Турция, выполняли и продолжаем выполнять все свои обязанности".
Акар напомнил о переговорах президента Турции Реджепа Эрдогана с главой Кремля Владимиром Путиным о "зерновой сделке" и подчеркнул: это соглашение выгодно всем сторонам, а нарушение его условий "станет проблемой для всех сторон".
Он рассказал, что за время действия соглашения из украинских портов вывезли более 10 млн тонн продовольствия.
"По состоянию на вчерашний день суда, которые вышли из украинских портов и находятся в море, продолжают свой путь. Там нет проблем с выходом судов с турецкой символикой. Они будут продолжать выходить", – добавил министр.
29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям.
После этого Россия, блокировавшая движение судов по гуманитарному коридору, объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал жесткой международной реакции на это. Он также подчеркнул, что Россия начала блокировать действие черноморской "зерновой инициативы" и морского экспорта из Украины еще в сентябре. США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.
30 октября из-за блокировки Россией морской экспорт был невозможен, сообщили в Мининфраструктуры Украины. В ведомстве рассказали, что заблокировано движение 218 судов, которые участвуют в "зерновой инициативе", в Босфоре образовалась очередь.
ООН, Турция и Украина согласовали план движения по морскому коридору нескольких судов на 31 октября и проинформировали об этом Россию "в соответствии с установленными процедурами". Совместный координационный центр предусмотрел работу 10 инспекционных групп для проверки судов и утром 31 октября суда с продовольствием вышли из украинских портов.
31 октября министерство обороны России заявило, что движение судов по коридору безопасности, который определен "зерновой инициативой", "приостановлено". В ООН ответили, что "зерновое соглашение" остается в силе, так как Россия не вышла из него.
1 ноября из портов Украины вышли еще три судна с продовольствием, но на 2 ноября Украина, Турция и ООН договорились не планировать рейсы по "зерновому коридору".