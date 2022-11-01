Украина, Турция и ООН договорились не планировать рейсы по "зерновому коридору" 2 ноября

"Украинская, турецкая делегации и делегация ООН договорились не планировать на среду никаких передвижений судов в рамках черноморской "зерновой инициативы", – отмечается в заявлении.

Согласно релизу СКЦ, 1 ноября инспекторы ООН и Турции провели 36 проверок судов с продовольствием в украинских портах, отчеты передали Украине и России.

"Секретариат ООН подчеркивает, что перевозки и инспекции, проведенные после того, как Российская Федерация приостановила свое участие в имплементационной деятельности в совместном координационном центре, являются временной и чрезвычайной мерой", – добавили в центре.

31 октября, по данным СКЦ, инспекторы ООН и Турции проверили 46 судов.

"Вчера в общей сложности 14 судов, 12 исходящих и два входящих, включая судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой, прошли безопасным транзитом по коридору", – говорится в релизе.