Украина, Турция и ООН договорились не планировать рейсы по "зерновому коридору" 2 ноября

"Украинская, турецкая делегации и делегация ООН договорились не планировать на среду никаких передвижений судов в рамках черноморской "зерновой инициативы", – отмечается в заявлении.
Согласно релизу СКЦ, 1 ноября инспекторы ООН и Турции провели 36 проверок судов с продовольствием в украинских портах, отчеты передали Украине и России.
"Секретариат ООН подчеркивает, что перевозки и инспекции, проведенные после того, как Российская Федерация приостановила свое участие в имплементационной деятельности в совместном координационном центре, являются временной и чрезвычайной мерой", – добавили в центре.
31 октября, по данным СКЦ, инспекторы ООН и Турции проверили 46 судов.
"Вчера в общей сложности 14 судов, 12 исходящих и два входящих, включая судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой, прошли безопасным транзитом по коридору", – говорится в релизе.
29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям.
После этого Россия, блокировавшая движение судов по гуманитарному коридору, объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал жесткой международной реакции на это. Он также подчеркнул, что Россия начала блокировать действие черноморской "зерновой инициативы" и морского экспорта из Украины еще в сентябре. США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.
30 октября из-за блокировки Россией морской экспорт был невозможен, сообщили в Мининфраструктуры Украины. В ведомстве сообщили, что заблокировано движение 218 судов, которые участвуют в "зерновой инициативе", в Босфоре образовалась очередь.
ООН, Турция и Украина согласовали план движения по морскому коридору нескольких судов на 31 октября и проинформировали об этом Россию "в соответствии с установленными процедурами". СКЦ предусмотрел работу 10 инспекционных групп для проверки судов и утром 31 октября суда с продовольствием вышли из украинских портов.
31 октября в ООН заявили, что "зерновое соглашение" остается в силе, так как Россия не сообщила о выходе из него.