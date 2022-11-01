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Украина, Турция и ООН договорились не планировать рейсы по "зерновому коридору" 2 ноября

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31 октября по "зерновому коридору" прошли 14 судов
31 октября по "зерновому коридору" прошли 14 судов
Фото: ЕРА

Украина, Турция и ООН не согласовали на 2 ноября движение судов с украинским продовольствием по гуманитарному коридору безопасности в рамках черноморской "зерновой инициативы". Об этом говорится в заявлении совместного координационного центра, опубликованном 1 ноября.

"Украинская, турецкая делегации и делегация ООН договорились не планировать на среду никаких передвижений судов в рамках черноморской "зерновой инициативы", – отмечается в заявлении.

Согласно релизу СКЦ, 1 ноября инспекторы ООН и Турции провели 36 проверок судов с продовольствием в украинских портах, отчеты передали Украине и России.

"Секретариат ООН подчеркивает, что перевозки и инспекции, проведенные после того, как Российская Федерация приостановила свое участие в имплементационной деятельности в совместном координационном центре, являются временной и чрезвычайной мерой", – добавили в центре.

31 октября, по данным СКЦ, инспекторы ООН и Турции проверили 46 судов.

"Вчера в общей сложности 14 судов, 12 исходящих и два входящих, включая судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой, прошли безопасным транзитом по коридору", – говорится в релизе.

Контекст:

29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям.

После этого Россия, блокировавшая движение судов по гуманитарному коридору, объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал жесткой международной реакции на это. Он также подчеркнул, что Россия начала блокировать действие черноморской "зерновой инициативы" и морского экспорта из Украины еще в сентябре. США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.

30 октября из-за блокировки Россией морской экспорт был невозможен, сообщили в Мининфраструктуры Украины. В ведомстве сообщили, что заблокировано движение 218 судов, которые участвуют в "зерновой инициативе", в Босфоре образовалась очередь.

ООН, Турция и Украина согласовали план движения по морскому коридору нескольких судов на 31 октября и проинформировали об этом Россию "в соответствии с установленными процедурами". СКЦ предусмотрел работу 10 инспекционных групп для проверки судов и утром 31 октября суда с продовольствием вышли из украинских портов.

31 октября в ООН заявили, что "зерновое соглашение" остается в силе, так как Россия не сообщила о выходе из него.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Турция, экспорт, перевозки, Российская Федерация, соглашение, зерно
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