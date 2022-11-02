Эрдоган заявил о возобновлении работы "зернового коридора" в Черном море

Эрдоган отметил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. По его словам, Шойгу сообщил Акару, что поставки агропродукции по "зерновому коридору" возобновляют сегодня, 2 ноября, с 12.00.

"Эрдоган сказал, что российские власти дали обещание [возобновить работу "зернового коридора"] своим турецким коллегам", – пишет Bloomerg.

По словам турецкого президента, 1 ноября он провел переговоры по поводу "зернового соглашения" с президентом РФ Владимиром Путиным, а сегодня, 2 ноября, намерен также обсудить ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Минобороны России сегодня также заявило, что страна возвращается к "зерновой сделке", приостановленной после взрывов в Севастополе. В ведомстве утверждают, что получили от Украины письменные гарантии "о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ".