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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эрдоган заявил о возобновлении работы "зернового коридора" в Черном море

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По словам Эрдогана, российские власти обещали турецким возобновить действие "зерновой инициативы"
По словам Эрдогана, российские власти обещали турецким возобновить действие "зерновой инициативы"
Фото: EPA

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 2 ноября заявил о возобновлении работы "зернового коридора" в Черном море, обеспечивающего морской экспорт агропродукции из Украины. Об этом он говорил на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития, сообщают агентства Anadolu и Bloomberg.

Эрдоган отметил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. По его словам, Шойгу сообщил Акару, что поставки агропродукции по "зерновому коридору" возобновляют сегодня, 2 ноября, с 12.00.

"Эрдоган сказал, что российские власти дали обещание [возобновить работу "зернового коридора"] своим турецким коллегам", – пишет Bloomerg. 

По словам турецкого президента, 1 ноября он провел переговоры по поводу "зернового соглашения" с президентом РФ Владимиром Путиным, а сегодня, 2 ноября, намерен также обсудить ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Минобороны России сегодня также заявило, что страна возвращается к "зерновой сделке", приостановленной после взрывов в Севастополе. В ведомстве утверждают, что получили от Украины письменные гарантии "о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ".

Контекст:

29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за якобы "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал жесткой международной реакции на это. Он также подчеркнул, что Россия начала блокировать действие черноморской "зерновой инициативы" и морского экспорта из Украины еще в сентябре. США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.

31 октября в ООН заявили, что "зерновое соглашение" остается в силе, так как Россия не выходила из него.

Из украинских портов Одесса, Черноморск и Пивденный 31 октября вышли 12 судов с 354,5 тыс. тонн агропродукции

1 ноября из портов Украины вышли еще три судна с продовольствием, несмотря на заявление РФ о приостановке участия в "зерновом соглашении".

Теги: Россия, Турция, Реджеп Эрдоган, Черное море, продукты, экспорт, война России против Украины, морские порты Украины, зерно
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