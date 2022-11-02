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Кубраков ожидает, что отправка судов по "зерновому коридору" продолжится 3 ноября

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Черноморская "зерновая инициатива" продолжает работать, подчеркнул Кубраков
Черноморская "зерновая инициатива" продолжает работать, подчеркнул Кубраков
Фото: Александр Кубраков / Facebook

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков ожидает, что 3 ноября очередной караван судов с украинским продовольствием пройдет через гуманитарный коридор безопасности в Черном море.

Об этом он сообщил в Twitter 1 ноября. 

"Черноморская "зерновая инициатива" продолжается. Ожидается, что в четверг, 3 ноября, по "зерновому коридору" пройдут восемь судов с сельхозпродукцией. Мы получили подтверждение от ООН", – написал министр.

Кроме того, проверки судов в Босфоре будут продолжаться 2 ноября, сообщил он. 

Контекст:

29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям.

После этого Россия, блокировавшая движение судов по гуманитарному коридору, объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал жесткой международной реакции на это. Он также подчеркнул, что Россия начала блокировать действие черноморской "зерновой инициативы" и морского экспорта из Украины еще в сентябре. США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.

30 октября из-за блокировки Россией морской экспорт был невозможен, сообщили в Мининфраструктуры Украины. В Босфоре образовалась очередь из заблокированных судов. 

ООН, Турция и Украина согласовали план движения по морскому коридору нескольких судов на 31 октября и проинформировали об этом Россию "в соответствии с установленными процедурами". Совместный координационный центр предусмотрел работу 10 инспекционных групп для проверки судов и утром 31 октября суда с продовольствием вышли из украинских портов.

31 октября министерство обороны России заявило, что движение судов по коридору безопасности, который определен "зерновой инициативой", "приостановлено". В ООН ответили, что "зерновое соглашение" остается в силе, так как Россия не вышла из него. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна продолжит выполнять условиях соглашения. 

1 ноября из портов Украины вышли еще три судна с продовольствием, но на 2 ноября Украина, Турция и ООН договорились не планировать рейсы по "зерновому коридору". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Турция, ООН, гуманитарный коридор, Мининфраструктуры, соглашение, Александр Кубраков, зерно
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