Зеленский: 252 дня назад Россия потребовала гарантий безопасности от США. После восьми месяцев войны в Кремле требуют этого от Украины. Поразительные изменения

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом 1 ноября потребовал от украинской стороны "реальные гарантии неукоснительного соблюдения Стамбульских договоренностей, в частности, о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях", написали в Кремле.

"252 дня назад Россия потребовала гарантий безопасности от Соединенных Штатов Америки. После восьми месяцев российской так называемой специальной операции в Кремле требуют гарантий безопасности Украины. Это действительно поразительные изменения, – сказал Зеленский. – Это показывает и то, какой провал потерпела российская агрессия, и то, насколько мы с вами крепки, когда сохраняем единство. Миллионы украинцев и украинок, воюющих и работающих ради нашей свободы. И миллионы людей по всему миру, которые помогают нам противостоять российскому террору".