Зеленский: 252 дня назад Россия потребовала гарантий безопасности от США. После восьми месяцев войны в Кремле требуют этого от Украины. Поразительные изменения

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом 1 ноября потребовал от украинской стороны "реальные гарантии неукоснительного соблюдения Стамбульских договоренностей, в частности, о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях", написали в Кремле.
"252 дня назад Россия потребовала гарантий безопасности от Соединенных Штатов Америки. После восьми месяцев российской так называемой специальной операции в Кремле требуют гарантий безопасности Украины. Это действительно поразительные изменения, – сказал Зеленский. – Это показывает и то, какой провал потерпела российская агрессия, и то, насколько мы с вами крепки, когда сохраняем единство. Миллионы украинцев и украинок, воюющих и работающих ради нашей свободы. И миллионы людей по всему миру, которые помогают нам противостоять российскому террору".
Эрдоган рассказывал, что 1 ноября провел с Путиным переговоры по поводу "зернового соглашения", о приостановке участия в котором Москва объявила 31 октября.
РФ после переговоров с турецкой стороной сообщила, что возвращается к "зерновой сделке". В Офисе президента Украины после этого отметили, что западным лидерам стоит "извлечь урок из зерновой "османской дипломатии". "Шантажист с российскими корнями всегда уступает тем, кто сильнее, и умеет четко аргументировать твердую позицию. Путь к "умиротворению" агрессора лежит только через разумную демонстрацию силы", – подчеркнул советник главы ОП Михаил Подоляк.
Зеленский в ходе разговора с Эрдоганом вечером 2 ноября поблагодарил президента Турции "за активное участие в сохранении "зернового соглашения".