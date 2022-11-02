Путин прокомментировал возобновление участия РФ в "зерновом соглашении"

Он заявил, что РФ якобы потребовала от Украины гарантий, что "гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей". Путин добавил, что Турция выступила посредником "в прояснении этой ситуации".
В то же время президент РФ отметил, что Россия выйдет из "зерновой сделки" в случае "новых нарушений", пишет "Интерфакс".
"Если мы в будущем выйдем из этого соглашения, мы весь объем, который был поставлен Украиной в адрес беднейших стран, поставим бесплатно. И кроме того, не будем препятствовать и в будущем поставкам зерновых с территории Украины в Турцию", – заявил Путин.
Видео его выступления опубликовал Telegram-канал "ПУЛ №3".
Сегодня министерство обороны РФ заявило, что Россия возобновляет реализацию "зерновой сделки", приостановленной после взрывов в Севастополе. В российском ведомстве также заявили, что им "удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ".
О возобновлении "зернового коридора" в Черном море заявлял и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за якобы "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал жесткой международной реакции на это. Он также подчеркнул, что Россия начала блокировать действие черноморской "зерновой инициативы" и морского экспорта из Украины еще в сентябре. США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.
31 октября в ООН заявили, что "зерновое соглашение" остается в силе, так как Россия не сообщила о выходе из него.
Из украинских портов Одесса, Черноморск и Пивденный 31 октября вышли 12 судов с 354,5 тыс. тонн агропродукции. В ООН на этот день анонсировали проход по "зерновому коридору" 16 судов.
1 ноября из портов Украины вышли еще три судна с продовольствием, несмотря на заявление РФ о приостановке участия в "зерновом соглашении".