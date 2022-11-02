Путин прокомментировал возобновление участия РФ в "зерновом соглашении"

Путин заявил, что Россия снова может выйти из "зерновой сделки" в случае "новых нарушений" Фото: EPA

Он заявил, что РФ якобы потребовала от Украины гарантий, что "гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей". Путин добавил, что Турция выступила посредником "в прояснении этой ситуации".

В то же время президент РФ отметил, что Россия выйдет из "зерновой сделки" в случае "новых нарушений", пишет "Интерфакс".

"Если мы в будущем выйдем из этого соглашения, мы весь объем, который был поставлен Украиной в адрес беднейших стран, поставим бесплатно. И кроме того, не будем препятствовать и в будущем поставкам зерновых с территории Украины в Турцию", – заявил Путин.

Видео его выступления опубликовал Telegram-канал "ПУЛ №3".

Сегодня министерство обороны РФ заявило, что Россия возобновляет реализацию "зерновой сделки", приостановленной после взрывов в Севастополе. В российском ведомстве также заявили, что им "удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ".

О возобновлении "зернового коридора" в Черном море заявлял и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.