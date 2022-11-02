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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин прокомментировал возобновление участия РФ в "зерновом соглашении"

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Путин заявил, что Россия снова может выйти из "зерновой сделки" в случае "новых нарушений"
Путин заявил, что Россия снова может выйти из "зерновой сделки" в случае "новых нарушений"
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин подтвердил, что РФ возвращается к "зерновому соглашению". Об этом он 2 ноября заявил во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил "Интерфакс".

Он заявил, что РФ якобы потребовала от Украины гарантий, что "гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей". Путин добавил, что Турция выступила посредником "в прояснении этой ситуации".

В то же время президент РФ отметил, что Россия выйдет из "зерновой сделки" в случае "новых нарушений", пишет "Интерфакс".

"Если мы в будущем выйдем из этого соглашения, мы весь объем, который был поставлен Украиной в адрес беднейших стран, поставим бесплатно. И кроме того, не будем препятствовать и в будущем поставкам зерновых с территории Украины в Турцию", – заявил Путин.

Видео его выступления опубликовал Telegram-канал "ПУЛ №3".

Сегодня министерство обороны РФ заявило, что Россия возобновляет реализацию "зерновой сделки", приостановленной после взрывов в Севастополе. В российском ведомстве также заявили, что им "удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ".

О возобновлении "зернового коридора" в Черном море заявлял и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Контекст:

29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за якобы "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал жесткой международной реакции на это. Он также подчеркнул, что Россия начала блокировать действие черноморской "зерновой инициативы" и морского экспорта из Украины еще в сентябре. США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.

31 октября в ООН заявили, что "зерновое соглашение" остается в силе, так как Россия не сообщила о выходе из него.

Из украинских портов Одесса, Черноморск и Пивденный 31 октября вышли 12 судов с 354,5 тыс. тонн агропродукции. В ООН на этот день анонсировали проход по "зерновому коридору" 16 судов.

1 ноября из портов Украины вышли еще три судна с продовольствием, несмотря на заявление РФ о приостановке участия в "зерновом соглашении".

Теги: Владимир Путин, Украина, Турция, соглашение, зерно
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