Подоляк о "зерновой сделке": Путь к "умиротворению" агрессора лежит только через разумную демонстрацию силы

Об этом он заявил в Twitter 2 ноября.

"Какой урок из зерновой "османской дипломатии" следует извлечь западным лидерам? Шантажист с российскими корнями всегда уступает тем, кто сильнее, и умеет четко аргументировать твердую позицию. Путь к "умиротворению" агрессора лежит только через разумную демонстрацию силы", – написал Подоляк.

Контекст:

29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям.

После этого Россия, блокировавшая движение судов по гуманитарному коридору, объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал жесткой международной реакции на это. Он также подчеркнул, что Россия начала блокировать действие черноморской "зерновой инициативы" и морского экспорта из Украины еще в сентябре. США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.

30 октября из-за блокировки Россией морской экспорт был невозможен, сообщили в Мининфраструктуры Украины. В Босфоре образовалась очередь из заблокированных судов.

ООН, Турция и Украина согласовали план движения по морскому коридору нескольких судов на 31 октября и проинформировали об этом Россию "в соответствии с установленными процедурами". Совместный координационный центр предусмотрел работу 10 инспекционных групп для проверки судов и утром 31 октября суда с продовольствием вышли из украинских портов. 1 ноября из портов Украины вышли еще три судна с продовольствием, но на 2 ноября Украина, Турция и ООН договорились не планировать рейсы по "зерновому коридору".

31 октября министерство обороны России заявило, что движение судов по коридору безопасности, который определен "зерновой инициативой", "приостановлено". В ООН ответили, что "зерновое соглашение" остается в силе, так как Россия не вышла из него. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна продолжит выполнять условиях соглашения.

2 ноября минобороны России заявило, что страна возвращается к "зерновой сделке", президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о возобновлении работы "зернового коридора".