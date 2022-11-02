Подоляк о "зерновой сделке": Путь к "умиротворению" агрессора лежит только через разумную демонстрацию силы

Об этом он заявил в Twitter 2 ноября.
"Какой урок из зерновой "османской дипломатии" следует извлечь западным лидерам? Шантажист с российскими корнями всегда уступает тем, кто сильнее, и умеет четко аргументировать твердую позицию. Путь к "умиротворению" агрессора лежит только через разумную демонстрацию силы", – написал Подоляк.
Який урок із зернової «османської дипломатії» варто винести західним лідерам? Шантажист із російським корінням завжди поступається тим, хто сильніший та вміє чітко аргументувати непохитну позицію. Шлях до «вмиротворення» агресора лежить лише через розумну демонстрацію сили.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 2, 2022
29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям.
После этого Россия, блокировавшая движение судов по гуманитарному коридору, объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал жесткой международной реакции на это. Он также подчеркнул, что Россия начала блокировать действие черноморской "зерновой инициативы" и морского экспорта из Украины еще в сентябре. США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.
30 октября из-за блокировки Россией морской экспорт был невозможен, сообщили в Мининфраструктуры Украины. В Босфоре образовалась очередь из заблокированных судов.
ООН, Турция и Украина согласовали план движения по морскому коридору нескольких судов на 31 октября и проинформировали об этом Россию "в соответствии с установленными процедурами". Совместный координационный центр предусмотрел работу 10 инспекционных групп для проверки судов и утром 31 октября суда с продовольствием вышли из украинских портов. 1 ноября из портов Украины вышли еще три судна с продовольствием, но на 2 ноября Украина, Турция и ООН договорились не планировать рейсы по "зерновому коридору".
31 октября министерство обороны России заявило, что движение судов по коридору безопасности, который определен "зерновой инициативой", "приостановлено". В ООН ответили, что "зерновое соглашение" остается в силе, так как Россия не вышла из него. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна продолжит выполнять условиях соглашения.
2 ноября минобороны России заявило, что страна возвращается к "зерновой сделке", президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о возобновлении работы "зернового коридора".