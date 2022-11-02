Зеленский и Эрдоган обсудили "зерновое соглашение" и освобождение украинцев из российского плена

Президент Украины сообщил, что поблагодарил Эрдогана "за активное участие в сохранении "зернового соглашения", а также за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Обсудили дальнейшие шаги по возвращению наших пленных и политзаключенных. В этом вопросе для нас также важна поддержка Турции", – отметил Зеленский.