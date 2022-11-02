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Зеленский и Эрдоган обсудили "зерновое соглашение" и освобождение украинцев из российского плена

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Эрдоган и Зеленский поговорили по телефону
Эрдоган и Зеленский поговорили по телефону
Фото: ЕРА

Вечером 2 ноября президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. О его итогах Зеленский рассказал в Facebook.

Президент Украины сообщил, что поблагодарил Эрдогана "за активное участие в сохранении "зернового соглашения", а также за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Обсудили дальнейшие шаги по возвращению наших пленных и политзаключенных. В этом вопросе для нас также важна поддержка Турции", – отметил Зеленский. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid02Jq3T7sdcf6qdP9CLejoF4k7rRADe5rnDqmWefo4NVMZx3E5nKeDBTS29WyeZrPLUl

Контекст:

Эрдоган рассказывал, что 1 ноября он провел с президентом РФ Владимиром Путиным переговоры по поводу "зернового соглашения", о приостановке участия в котором Москва объявила 31 октября. Он анонсировал сегодняшний разговор с президентом Украины. 

РФ после переговоров с турецкой стороной сообщила, что возвращается к "зерновой сделке". В Офисе президента Украины после этого отметили, что западным лидерам стоит "извлечь урок из зерновой "османской дипломатии". "Шантажист с российскими корнями всегда уступает тем, кто сильнее, и умеет четко аргументировать твердую позицию. Путь к "умиротворению" агрессора лежит только через разумную демонстрацию силы", – подчеркнул советник главы ОП Михаил Подоляк.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, пленные, политзаключенные, Владимир Зеленский, война России против Украины, обмен пленными, зерно
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