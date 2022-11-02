Путин понял, что навредил сам себе – глава МИД Великобритании о "зерновом соглашении"

"Путин должен перестать использовать еду в качестве оружия. Он понял, что навредил сам себе, не дав судам зайти в украинские порты загрузить зерно, чтобы накормить мир. Теперь "зерновая инициатива" должна быть продлена в ноябре без дальнейших препятствий со стороны России", – написал Клеверли.

Putin must stop using food as a weapon.



He has realised he shot himself in the foot by stopping ships from entering Ukrainian ports to load up grain to feed the world.



The Grain Initiative must now be extended beyond November without further Russian impediments. — James Cleverly * (@JamesCleverly) November 2, 2022

Сегодня министерство обороны РФ заявило, что Россия возобновляет реализацию "зерновой сделки", приостановленной после взрывов в Севастополе. В российском ведомстве также заявили, что им "удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ".

О возобновлении "зернового коридора" в Черном море заявлял и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Решение вернуться к "зерновом соглашении" прокомментировал и президент РФ. Путин заявил, что РФ якобы потребовала от Украины гарантий, что "гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей".