Путин понял, что навредил сам себе – глава МИД Великобритании о "зерновом соглашении"

"Путин должен перестать использовать еду в качестве оружия. Он понял, что навредил сам себе, не дав судам зайти в украинские порты загрузить зерно, чтобы накормить мир. Теперь "зерновая инициатива" должна быть продлена в ноябре без дальнейших препятствий со стороны России", – написал Клеверли.
Putin must stop using food as a weapon.— James Cleverly * (@JamesCleverly) November 2, 2022
He has realised he shot himself in the foot by stopping ships from entering Ukrainian ports to load up grain to feed the world.
The Grain Initiative must now be extended beyond November without further Russian impediments.
Сегодня министерство обороны РФ заявило, что Россия возобновляет реализацию "зерновой сделки", приостановленной после взрывов в Севастополе. В российском ведомстве также заявили, что им "удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ".
О возобновлении "зернового коридора" в Черном море заявлял и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Решение вернуться к "зерновом соглашении" прокомментировал и президент РФ. Путин заявил, что РФ якобы потребовала от Украины гарантий, что "гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей".
29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за якобы "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал жесткой международной реакции на это. Он также подчеркнул, что Россия начала блокировать действие черноморской "зерновой инициативы" и морского экспорта из Украины еще в сентябре. США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.
31 октября в ООН заявили, что "зерновое соглашение" остается в силе, так как Россия не сообщила о выходе из него.
Из украинских портов Одесса, Черноморск и Пивденный 31 октября вышли 12 судов с 354,5 тыс. тонн агропродукции. В ООН на этот день анонсировали проход по "зерновому коридору" 16 судов.
1 ноября из портов Украины вышли еще три судна с продовольствием, несмотря на заявление РФ о приостановке участия в "зерновом соглашении".