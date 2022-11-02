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Путин понял, что навредил сам себе – глава МИД Великобритании о "зерновом соглашении"

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Россия заявила, что возобновляет реализацию "зерновой сделки"
Россия заявила, что возобновляет реализацию "зерновой сделки"
Фото: EPA

Министр иностранных дел Великобритании прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о возобновлении участия РФ в "зерновом соглашении". Свое мнение он 2 ноября написал в Twitter.

"Путин должен перестать использовать еду в качестве оружия. Он понял, что навредил сам себе, не дав судам зайти в украинские порты загрузить зерно, чтобы накормить мир. Теперь "зерновая инициатива" должна быть продлена в ноябре без дальнейших препятствий со стороны России", – написал Клеверли. 

Сегодня министерство обороны РФ заявило, что Россия возобновляет реализацию "зерновой сделки", приостановленной после взрывов в Севастополе. В российском ведомстве также заявили, что им "удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ".

О возобновлении "зернового коридора" в Черном море заявлял и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Решение вернуться к "зерновом соглашении" прокомментировал и президент РФ. Путин заявил, что РФ якобы потребовала от Украины гарантий, что "гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей".

Контекст:

29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за якобы "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал жесткой международной реакции на это. Он также подчеркнул, что Россия начала блокировать действие черноморской "зерновой инициативы" и морского экспорта из Украины еще в сентябре. США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.

31 октября в ООН заявили, что "зерновое соглашение" остается в силе, так как Россия не сообщила о выходе из него.

Из украинских портов Одесса, Черноморск и Пивденный 31 октября вышли 12 судов с 354,5 тыс. тонн агропродукции. В ООН на этот день анонсировали проход по "зерновому коридору" 16 судов.

1 ноября из портов Украины вышли еще три судна с продовольствием, несмотря на заявление РФ о приостановке участия в "зерновом соглашении".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Великобритания, экспорт, МИД Великобритании, соглашение, зерно, Джеймс Клеверли
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