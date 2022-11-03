Украина экспортировала 10 млн тонн продовольствия в рамках "зерновой инициативы" – Мининфраструктуры

"В частности, среди них Esentepe с 29 тыс. тонн семян подсолнечника в Оман и Key Knight с 67 тыс. тонн кукурузы для Китая", говорится в сообщении.

С начала действия Черноморской зерновой инициативы экспортировано 10 млн тонн агропродукции, а количество судов с продовольствием, вышедших из украинских портов в страны Азии, Европы и Африки, достигло 430.

"В октябре объемы экспорта могли бы быть выше на 30-40%, если бы Россия искусственно не блокировала инспекции в Босфоре", – отметили в министерстве.

2 ноября Россия после переговоров с Турцией сообщила, что возвращается к "зерновой сделке". Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Турции Реджепа Эрдогана "за активное участие в сохранении "зернового соглашения".