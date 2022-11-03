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Украина экспортировала 10 млн тонн продовольствия в рамках "зерновой инициативы" – Мининфраструктуры

Из портов Украины продолжают выходить суда с продовольствием
Из портов Украины продолжают выходить суда с продовольствием
Суриншот: Міністерство інфраструктури України / Facebook

3 ноября из украинских портов Черноморск, Одесса и Пивденный вышли очередные семь судов с 290 тыс. тонн агропродукции для стран Азии и Европы. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

"В частности, среди них Esentepe с 29 тыс. тонн семян подсолнечника в Оман и Key Knight с 67 тыс. тонн кукурузы для Китая", говорится в сообщении. 

С начала действия Черноморской зерновой инициативы экспортировано 10 млн тонн агропродукции, а количество судов с продовольствием, вышедших из украинских портов в страны Азии, Европы и Африки, достигло 430.

"В октябре объемы экспорта могли бы быть выше на 30-40%, если бы Россия искусственно не блокировала инспекции в Босфоре", – отметили в министерстве. 

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/videos/424796826472202/

2 ноября Россия после переговоров с Турцией сообщила, что возвращается к "зерновой сделке". Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Турции Реджепа Эрдогана "за активное участие в сохранении "зернового соглашения".

Контекст:

Россия блокировала экспорт украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения соглашения, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за якобы "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов".

Зеленский потребовал жесткой международной реакции на это. Он также подчеркнул, что Россия начала блокировать действие черноморской "зерновой инициативы" и морского экспорта из Украины еще в сентябре. США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.

31 октября в ООН заявили, что "зерновое соглашение" остается в силе, так как Россия не сообщила о выходе из него.

31 октября и 1 ноября, несмотря на приостановку РФ участия в "зерновой сделке", из портов Украины вышли суда с продовольствием.  

Теги: Россия, Черное море, продукты, экспорт, война России против Украины, судно, Мининфраструктуры, Министерство инфраструктуры Украины, корабли, морские порты Украины, зерно
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